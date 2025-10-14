نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محافظ الجيزة يفتتح وحدة الرعاية المتوسطة والداخلي بمستشفى أكتوبر المركزي في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - النجار: تقديم سبل الدعم الكامل للمستشفيات ورصد اي احتياجات لتلبيتها على الفور

افتتح المهندس عادل النجار محافظ الجيزة وحدة الرعاية المتوسطة والداخلي بمستشفى أكتوبر المركزي والتي تضم 15 سريرًا جديدًا تُضاف إلى الطاقة الاستيعابية للمستشفى بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

وأكد المحافظ أن الدولة تُعطي قطاع الصحة أولوية خاصة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتطوير المنظومة الصحية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين مشيرًا إلى أن افتتاح الوحدات الجديدة يأتي في إطار جهود الدولة لتخفيف الضغط عن أقسام الرعاية وتوفير خدمة طبية متميزة لأبناء محافظة الجيزة.

وأشار المهندس عادل النجار إلى أهمية تعزيز التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية لدعم القطاع الصحي وتطوير الخدمات الطبية داخل المستشفيات مؤكدًا أن الشراكة المجتمعية تمثل عنصرًا أساسيًا في تحسين جودة الرعاية الصحية وتلبية احتياجات المواطنين.

وحرص المحافظ على تفقد عدد من الأقسام داخل المستشفى للوقوف على جودة الخدمة العلاجية المقدمة للمرضى حيث شملت الجولة أقسام الرعاية المركزة الرئيسية، والرعاية المركزة للأطفال، والحضانات، والطوارئ.

كما اطلع المحافظ من مدير مديرية الشئون الصحية ومدير المستشفى على احتياجات المستشفى من الأجهزة والمستلزمات الطبية مؤكدًا على تقديم كافة سبل الدعم اللازمة لسرعة تلبية تلك الاحتياجات بما يضمن رفع كفاءة الخدمة الصحية المقدمة لأهالي المحافظة.

واختتم المحافظ تصريحه مؤكدًا أن محافظة الجيزة تُولي ملف الصحة اهتمامًا كبيرًا ضمن خططها التنموية، لكونه أحد الركائز الأساسية لبناء الإنسان المصري، مشيدًا بجهود الأطقم الطبية والإدارية والعاملين بالمستشفيات على ما يبذلونه من جهد متواصل لخدمة المرضى وتخفيف معاناتهم داعيًا إلى مواصلة العمل بروح الفريق لخدمة المواطنين وتقديم نموذج مشرف للمنظومة الصحية بالمحافظة.

رافق المحافظ خلال الجولة الدكتور إسحاق جميل مدير مديرية الشئون الصحية ووائل شعبان رئيس الإدارة المركزية لمكتب المحافظ وممثلي مديرية الشئون الصحية والمستشفى.

