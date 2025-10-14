نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سويلم يلتقى مدير عام المنظمة الإسلامية للأمن الغذائي ضمن فعاليات "إسبوع القاهرة الثامن للمياه" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ضمن فعاليات "إسبوع القاهرة الثامن للمياه".. التقى الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى ب بريك آريان مدير عام المنظمة الإسلامية للأمن الغذائي.

وأكد الدكتور سويلم على أهمية تطبيق مبادئ الترابط بين المياه والغذاء والطاقة والنظم البيئية WEFE Nexus لتحقيق الإدارة الفعالة والمستدامة للموارد المائية وتحقيق الأمن الغذائي.

وأشار الدكتور سويلم لما تمتلكه مصر من خبرات متميزة فى مجال الرى والتى تراكمت على مر آلاف السنوات، مشيرا لقيام وزارة الموارد المائية والري بإدارة المنظومة المائية بأعلى مستوى من الكفاءة ورفع كفاءة استخدام المياه للإستفادة من كل نقطة مياه لخدمة المنتفعين وتحقيق الأمن الغذائي.

وأشار سيادته لأهمية الإستفادة من مركز التدريب الإقليمي للموارد المائية والري لتنفيذ الدورات التدريبية التى تعقدها المنظمة الإسلامية، خاصة فى ظل ما يمتلكه مركز التدريب من إمكانيات تدريبية ولوجيستية متميزة وكون المركز جهة معتمدة من الفئة الثانية لدى منظمة اليونسكو، ووجود مركز التدريب الإفريقي للمياه والتكيف المناخي PACWA والذى يقدم دورات تدريبية متميزة للأشقاء الأفارقة فى مجال المياه.

الدكتور سويلم يلتقى وزير الموارد المائية العراقي

ضمن فعاليات "إسبوع القاهرة الثامن للمياه".. إلتقى الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري ب عون ذياب عبد الله وزير الموارد المائية بالجمهورية العراقية.

وقد أعرب الدكتور سويلم عن ترحيبه بالوزير العراقى فى بلده الثانى مصر ومشاركة سيادته فى إسبوع القاهرة للمياه، مشيرا لحرصه على المشاركة فى "مؤتمر بغداد الدولى للمياه" وذلك فى ظل العلاقات المتميزة التى تربط البلدين الشقيقين فى مجال المياه.

وأشار سيادته لتشابه التحديات التى تواجه قطاع المياه فى مصر والعراق مما يدفع لتعزيز التعاون لتحسين عملية إدارة المياه، وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة بين البلدين، ومواصلة تفعيل بنود مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين.

ومن جانبه اعرب السيد ذياب عن سعادته بلقاء السيد الوزير والمشاركة فى فعاليات إسبوع القاهرة الثامن للمياه، بما يؤكد على قوة العلاقات الثنائية بين البلدين فى كافة المجالات.

وتم خلال اللقاء استعراض الشواغل المصرية فيما يخص قضايا المياه العابرة للحدود، وأهمية تطبيق قواعد القانون الدولي للأنهار الدولية المشتركة.

كما تم التباحث حول تعزيز التعاون بين البلدين فى مجالات معالجة وإعادة استخدام مياه الصرف الزراعى، والتحلية، وتأهيل الترع بمواد صديقة للبيئة، والمقاومة البيولوجية للحشائش المائية، والتعامل مع ورد النيل بطرق صديقة للبيئة بإستخدامه فى تصنيع منتجات يدوية، وحوكمة المياه الجوفية، والإعتماد على التكنولوجيا الحديثة فى إدارة المياه، والتعاون فى مجال تدريب وبناء قدرات المتخصصين العراقيين فى مجال المياه من خلال مركز التدريب الإقليمي للموارد المائية والري.

الجدير بأنه قد سبق توقيع مذكرة تفاهم بين مصر والعراق في مجال الموارد المائية للتعاون فى مجالات ( الري الحديث، معالجة وإعادة إستخدام المياه، القضاء على التصحر، مقاومة الحشائش المائية، هيدروليكا الأنهار والشواطئ، نوعية المياه والرسوبيات، الإصلاح المؤسسي والتشريعي، حماية الشواطئ)، وتم تشكيل لجنة توجيهية فنية مشتركة من الجانبين، وتشكيل مجموعة عمل مشتركة من الفنيين المصريين والتي قامت بالعديد من الزيارات الميدانية للعراق وإعداد صياغة مشتركة لبرنامج عمل يعكس مجالات التعاون بين البلدين.