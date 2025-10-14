نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الري: ندير مواردنا بأعلى كفاءة لتحقيق الأمن الغذائي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، أن مصر تمتلك خبرات متميزة في مجال الري تراكمت على مر آلاف السنين، مشيرًا إلى أن وزارة الري تدير المنظومة المائية بأعلى مستوى من الكفاءة، مع رفع كفاءة استخدام المياه لتعظيم الاستفادة من كل نقطة مياه لخدمة المنتفعين وتحقيق الأمن الغذائي.



جاء ذلك خلال لقاء الوزير مع بريك آريان، مدير عام المنظمة الإسلامية للأمن الغذائي، على هامش فعاليات أسبوع القاهرة الثامن للمياه.

كما أكد سويلم أهمية تطبيق مبادئ الترابط بين المياه والغذاء والطاقة والنظم البيئية (WEFE Nexus) لتحقيق الإدارة الفعالة والمستدامة للموارد المائية، والوصول إلى أمن غذائي متكامل ومستدام.

وأشار الوزير إلى أهمية الاستفادة من مركز التدريب الإقليمي للموارد المائية والري في تنفيذ الدورات التدريبية التي تعقدها المنظمة الإسلامية، خاصة في ظل ما يمتلكه المركز من إمكانيات تدريبية ولوجستية متميزة، وكونه جهة معتمدة من الفئة الثانية لدى منظمة اليونسكو، فضلًا عن مركز التدريب الإفريقي للمياه والتكيف المناخي (PACWA) الذي يقدم دورات تدريبية متميزة للأشقاء الأفارقة في مجال المياه.