رئيس “بحوث المياه”: المركز الذراع العلمي للري منذ نصف قرن لتحسين حياة ملايين المصريين

أحمد جودة - القاهرة - أكد الدكتور شريف المحمدي، رئيس المركز القومي لبحوث المياه، أهمية الدور الحيوي الذي يقوم به المركز في دعم رؤية وزارة الموارد المائية والري نحو تحقيق التنمية المستدامة في مجال إدارة الموارد المائية.

جاء ذلك خلال احتفالية المركز القومي لبحوث المياه بمرور 50 عامًا على تأسيسه، والتي عُقدت تحت عنوان “الابتكار من أجلالمرونة.. إرث ومستقبل المركز القومي لبحوث المياه في إدارة الموارد المائية”، ضمن فعاليات ثالث أيام أسبوع القاهرة الثامن للمياه.

وقال الدكتور المحمدي إن تأسيس المركز قبل نصف قرن جاء بقرار استشرافي جعل العلم في صميم قطاع المياه، مشيرًا إلى أن المركز بدأ بعدد محدود من المعامل في السبعينيات، وتطور اليوم ليصبح الذراع العلمي لوزارة الري في مجال بحوث المياه.

وأضاف أن أبحاث المركز ساهمت على مدار العقود الماضية في تحسين حياة ملايين المواطنين من خلال دراسات ميدانية وعلمية في مجالات إدارة المياه الجوفية، وتحسين الري، والصرف الصحي، مؤكدًا أن نتائج هذه الأبحاث انعكست بشكل مباشر على كفاءة استخدام الموارد المائية في مصر.

وأشار رئيس المركز إلى أن المركز لعب دورًا مهمًا في نقل الخبرات للدول المجاورة، مؤكدًا أن “المياه لا تعرف حدودًا”، وأن المركز مستمر في توظيف أحدث التقنيات الحديثة لمواجهة التغيرات المناخية وتعزيز مرونة إدارة الموارد المائية.

ويُعقد أسبوع القاهرة الثامن للمياه تحت شعار “حلول مبتكرة لتعزيز القدرة على الصمود المناخي واستدامة الموارد المائية ”، بمشاركة واسعة من المسؤولين والخبراء وصناع القرار من مختلف دول العالم.