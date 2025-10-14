نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي لأعمال تطوير ورفع كفاءة بحيرة البردويل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء اجتماعًا، مساء اليوم، لمتابعة الموقف التنفيذي لأعمال تطوير ورفع كفاءة بحيرة البردويل، وذلك بحضور الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، القائم بأعمال وزير البيئة، والفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، واللواء عصام والي، ممثلًا لجهاز مستقبل مصر، والدكتور صلاح مصيلحي، رئيس جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، ومسئولي الجهات المعنية.

وأكد رئيس الوزراء أن هناك توجيهات من فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، برفع كفاءة بحيرة البردويل، والتنسيق بين الجهات المعنية بشأن الأعمال المختلفة بما يسهم في ظهورها في أفضل صورة، وذلك من خلال تطوير البحيرة وتعميق وتوسيع الممرات المائية للبواغيز التي تصلها بالبحر المتوسط، مع إعادة استخدام رواسب البحيرة من خلال معالجتها وتطهيرها وضخها في التربة، الأمر الذي يحقق مردودًا تنمويًا وبيئيًا كبيرًا.

وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع استعرض مستجدات مختلف الأعمال التي يتم إجراؤها في بحيرة البردويل خلال المرحلة الحالية، بما تشمله من أعمال التكريك والبوغاز، وتطوير الأرصفة، وحلقات السمك، بما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستهدفة من تطوير البحيرة.

وأضاف المتحدث الرسمي: تمت الإشارة خلال الاجتماع كذلك إلى أننا بصدد تلقي الآراء المقترحة والتي سيقدمها استشاري مشروع التطوير بشأن أي أعمال جديدة مطلوبة في هذا الشأن، بما يخدم عملية تنمية البحيرة، وتحقيق أقصى استفادة منها خلال المرحلة المقبلة.