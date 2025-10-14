نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الخارجية يتلقى اتصالًا هاتفيًا من نظيره اللبناني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تلقى الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج يوم الثلاثاء 14 أكتوبر، اتصالًا هاتفيًا من السيد يوسف رجي وزير الخارجية والمغتربين في الجمهورية اللبنانية الشقيقة، حيث بحث الوزيران التعاون الثنائي ومخرجات قمة شرم الشيخ للسلام.

وصرح السفير تميم خلاف المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية أن الجانبين استعرضا مسار العلاقات الثنائية المتميزة التي تجمع بين البلدين الشقيقين، مؤكدين الحرص على مواصلة التنسيق والتشاور المستمر بين البلدين لتعزيز أطر التعاون في مختلف المجالات، والبناء على ما يجمعهما من روابط تاريخية وأخوية راسخة، بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين ويدعم الأمن والاستقرار في المنطقة.

كما تناول الاتصال التطورات الأخيرة ارتباطًا بالقضية الفلسطينية، حيث أشاد الوزير اللبناني بنتائج قمة شرم الشيخ للسلام وما تمخضت عنه من انفراجة مهمة في الجهود الرامية إلى وقف الحرب، معربًا عن بالغ التقدير للدور القيادي الذي يضطلع به السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي في تحقيق هذا الإنجاز التاريخي، وقيادة المساعي العربية والدولية للتوصل إلى اتفاق دائم يضمن حقن الدماء وتيسير نفاذ المساعدات الإنسانية إلى غزة.