نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزيرة التنمية المحلية تبحث مع نقيب الأطباء البيطريين عددًا من الملفات المشتركة بالمحافظات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

التقت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، مع الدكتور مجدي حسن نقيب الأطباء البيطريين، لبحث سبل التعاون في عدد من الملفات الحيوية والخدمية على أرض المحافظات.

أبرز ما تم خلال اللقاء:

مناقشة تشغيل الوحدات البيطرية داخل المجمعات الزراعية بقرى المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” لتقديم خدمات متكاملة للمواطنين والحفاظ على الثروة الحيوانية.

بحث موقف الأطباء البيطريين المعينين على الصناديق الخاصة بالمحافظات، وآخر المستجدات الخاصة بتوفير الدرجات المالية لسد العجز.

استعراض جهود تقنين أوضاع العيادات البيطرية وفقًا لقانون التصالح رقم 187 لسنة 2023، ودعوة العيادات للاستفادة من التيسيرات الحالية.

مناقشة التعاون بين الجانبين في مواجهة ظاهرة الكلاب الضالة واتباع الأساليب العلمية الآمنة في التعامل معها حفاظًا على صحة المواطنين والمظهر الحضاري.

وأكدت الدكتورة منال عوض أن الوزارة حريصة على دعم وتعزيز التعاون مع النقابة لتحقيق التكامل بين جهود الدولة والقطاع البيطري لخدمة المواطنين في الريف والمدن وضمان سلامة الغذاء والثروة الحيوانية.