نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ورشة بالقومي للبحوث لعرض مخرجات بحثية تدعم التصنيع المحلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في إطار حرص المركز القومي للبحوث على تعزيز التكامل بين البحث العلمي والصناعة، ودعم توجه الدولة نحو توطين التكنولوجيا وتعميق التصنيع المحلي، تنظم لجنة ريادة الأعمال بمعهد بحوث تكنولوجيا المواد المتقدمة والثروات المعدنية ورشة عمل بعنوان:

"نحو تطبيق صناعي فعّال لمخرجات البحث العلمي: عرض منتجات المعهد القابلة للتطبيق الصناعي"، وذلك يوم الأربعاء 15 أكتوبر في تمام الساعة العاشرة صباحًا بقاعة الدكتور هاني الناظر بالمركز القومي للبحوث.

وتُعقد الورشة تحت رعاية الدكتور ممدوح معوض، رئيس المركز القومي للبحوث،

وبإشراف الدكتور شريف زين العابدين، القائم بأعمال عميد المعهد، وتنظيم الدكتور سيد قناوي، مقرر لجنة ريادة الأعمال.

وأكد الدكتور ممدوح معوض أن المركز يسعى من خلال هذه الورشة إلى تحويل المخرجات البحثية إلى تطبيقات صناعية واقعية تسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتعزز مكانة البحث العلمي كقاطرة للتنمية، مشيرًا إلى أن التعاون مع مؤسسات الصناعة يُعد ركيزة أساسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأشار الدكتور شريف زين العابدين إلى أن المعهد يضم نخبة من الباحثين المتميزين الذين يعملون على تطوير حلول مبتكرة تعتمد على الخامات الوطنية والمخلفات الصناعية لإنتاج مواد بديلة عالية الجودة، مؤكدًا أن هذه الجهود تسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليل الاستيراد.

وفي ذات السياق، أوضح الدكتور سيد قناوي أن الورشة ستشهد عرض أكثر من 20 منتجًا بحثيًا قابلًا للتطبيق الصناعي تغطي مجالات متعددة، من بينها: إنتاج أحجار الجلخ والتلميع من خامات محلية، وتصنيع السيراميك الزجاجي من مخلفات المصانع، وإنتاج الجبس المقاوم للرطوبة والماء، ومواد البناء الخفيفة والعازلة للحرارة، إلى جانب تصنيع طوب الأرصفة والإنترلوك من مخلفات الرخام والجرانيت، وإنتاج أسمدة مركبة بطيئة الذوبان، ومواد حيوية من مصادر طبيعية، وفحم منشط لتنقية المياه، وبودرة زجاج مضادة للبكتيريا، وطلاءات زجاجية من خامات محلية، فضلًا عن مثبطات لتآكل الفلزات والسبائك، وإنتاج أكسيد التيتانيوم من خام الإلمنيت.

الجدير بالذكر أن هذه الورشة تأتي في إطار تفعيل دور لجنة ريادة الأعمال بالمركز القومي للبحوث في دعم نقل التكنولوجيا وتسويق مخرجات البحث العلمي، بما يخلق بيئة محفزة للابتكار والتطبيق الصناعي، ويؤكد الدور الرائد للمركز كأحد أهم بيوت الخبرة الوطنية في دعم منظومة البحث العلمي والتنمية الصناعية في مصر.