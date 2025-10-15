نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس الوزراء: وسط مشاهد الحرب المؤلمة بغزة.. مصر أدت واجبها بقوة وشرف ونزاهة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن قمة شرم الشيخ للسلام شكلت نقطة تحول حاسمة في مسار الأزمة الفلسطينية، إذ ساهمت في وقف الحرب على غزة بصورة شاملة، وإنهاء عملية تبادل الرهائن والأسرى، وبدء الانسحاب الإسرائيلي، إلى جانب دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة.

وقال مدبولي، خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم الأربعاء: "وسط مشاهد الحرب المؤلمة، وقفت مصر بقيادتها وشعبها وقواتها المسلحة تؤدي واجبها بمنتهى القوة والشرف والنزاهة في هذه القضية، ولم ولن نفرط في أي من حقوق هذا الوطن الحبيب مصر".

وشدد رئيس الوزراء على أن ما تحقق جاء نتيجة التحرك الدبلوماسي المكثف والجهود المصرية المتواصلة لدعم الشعب الفلسطيني ووقف نزيف الدم، مؤكدًا أن مصر ستظل ثابتة على موقفها التاريخي تجاه القضية الفلسطينية حتى يتحقق السلام العادل والدائم.