نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- مصر تستضيف مؤتمر إعادة إعمار غزة خلال الفترة المقبلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن مصر ستستضيف مؤتمرًا دوليًا لإعادة إعمار قطاع غزة خلال الفترة المقبلة، في إطار الجهود المصرية المتواصلة لدعم الشعب الفلسطيني وإعادة الاستقرار إلى القطاع بعد وقف الحرب.

وأوضح مدبولي، خلال مؤتمر صحفي، أن قمة شرم الشيخ للسلام التي استضافتها مصر مؤخرًا تُعد من أهم الأحداث السياسية في السنوات الأخيرة، حيث ساهمت في إنهاء الحرب التي استمرت عامين في غزة، وأرست أسس الهدنة الشاملة وفتحت الباب أمام جهود إعادة الإعمار.

وأكد رئيس الوزراء أن مصر ستواصل القيام بدورها التاريخي في دعم الأشقاء الفلسطينيين، مشيرًا إلى أن مؤتمر إعادة الإعمار سيكون بمشاركة دولية واسعة من شركاء التنمية والجهات المانحة، لتوفير التمويل والمساعدات اللازمة لإعادة بناء البنية التحتية والمساكن والمنشآت الحيوية داخل القطاع.