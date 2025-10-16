نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الخارجية يلتقي رئيس مجموعة شركات Sun الهندية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

التقى د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج بالسيد الدكتور فيكرامجيت سينغ ساهني رئيس مجموعة شركات Sun الهندية لصناعة الأسمدة والمواد الخام للأسمدة، يوم الخميس ١٦ أكتوبر في نيودلهي.

أعرب الوزير عبد العاطي خلال اللقاء عن الاهتمام الذي توليه مصر لتعزيز التعاون التجاري والاستثماري مع الهند في كافة القطاعات، لا سيما في مجال الأمن الغذائي وكذلك تصنيع وتصدير الفوسفات والأسمدة، بما ينعكس إيجابًا على التكامل في الصناعات بين البلدين، مشيرًا إلى إمكانية دراسة التوصل إلى اتفاق بين الدولتين يتم بموجبه عقد صفقات مُتكافئة لتبادل القمح الهندي والأسمدة المصرية.

كما أشار الوزير عبد العاطي خلال اللقاء عن ترحيب مصر بجذب مزيد من الاستثمارات الهندية في مُختلف القطاعات الصناعية، مؤكدًا أن الحكومة المصرية تستهدف خلق مناخ استثماري أكثر تنافسية وجاذبية للاستثمارات المحلية والأجنبية، قائم على الشفافية والوضوح وتوفير البيئة المؤسسية والتشريعية الداعمة وتحسين بيئة الأعمال وتبسيط الإجراءات وتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين، مع تعزيز دور القطاع الخاص كشريك رئيسي في التنمية.