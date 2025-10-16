نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الهيئة العربية للتصنيع تطلق منتجات إلكترونية متطورة "صنع في مصر" بالتعاون مع القطاع الخاص وبأسعار تنافسية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - جولة رئيس الهيئة العربية للتصنيع داخل مصنع الإلكترونيات

قام اللواء أ.ح مهندس مختار عبد اللطيف، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، بتفقد أعمال التوسعات بمصنع الإلكترونيات استعدادًا للافتتاح الرسمي بعد التطوير، بحضور اللواء مهندس عبد الرحمن عبد العظيم عثمان، مدير عام الهيئة، واللواء مهندس أحمد عبد العزيز، رئيس مجلس إدارة مصنع الإلكترونيات.

وخلال الجولة، استعرض أحدث خطوط الإنتاج التي تم تجهيزها وفقًا لأعلى المواصفات العالمية لتصنيع مستلزمات الموبايل والكمبيوتر ومنتجات "زيروتك إلكترونكس".

منتجات جديدة تلائم احتياجات الأسرة المصرية

تستعد الهيئة لطرح مجموعة جديدة من المنتجات في الأسواق المصرية قريبًا بأسعار تنافسية، دعمًا لتوجه الدولة نحو تعزيز الصناعة المحلية والاعتماد على المنتج المصري.

المنتجات تشمل:

كيبورد وماوس

هيدفون وسماعات الأذن

شواحن سريعة وكابلات موبايل

سبيكرات حديثة

وهي منتجات حصلت على اعتماد الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، وتتميز بالجودة العالية والمتانة لتلبية احتياجات المستهلك المصري.

توطين صناعة الإلكترونيات وتنفيذ توجيهات الرئيس السيسي

أكد اللواء مختار عبد اللطيف على التزام الهيئة بتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة تعميق التصنيع المحلي وتوطين تكنولوجيا صناعة الإلكترونيات والاتصالات في مصر، مشيرًا إلى أن التعاون مع القطاع الخاص يعد ركيزة أساسية لتحقيق هذا الهدف.

فتح أسواق تصديرية جديدة وخدمة ما بعد البيع

شدد رئيس الهيئة على أهمية فتح منافذ تصديرية جديدة تتوافق مع معايير الجودة العالمية، مع توفير خدمات الصيانة والدعم الفني وخدمة ما بعد البيع، لضمان استدامة الثقة في المنتج المصري داخل وخارج البلاد.

شكر وتقدير لشركاء النجاح

في ختام جولته، وجّه اللواء مختار عبد اللطيف الشكر لشركاء النجاح من شركات القطاع الخاص، وعلى رأسهم:

د. عاطف أبو هاشم – رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات زيروتك

د. ياسر أبو هاشم – الرئيس التنفيذي للمجموعة

بالإضافة إلى الشركات المتعاونة مثل: باورتك، طلال أبو غزالة للتقنية، VOW، Tianyi، TRADE X، Gridblix، Blue EV.

كما ثمّن جهود العاملين بمصنع الإلكترونيات، داعيًا لمواصلة التفاني من أجل رفعة الصناعة الوطنية.