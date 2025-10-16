نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الخارجية يلتقي نائب رئيس مجموعة شركات Oberoi الهندية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

التقى د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج بالسيد أجاي مهرا نائب رئيس مجموعة شركات Oberoi الفندقية، يوم الخميس ١٦ أكتوبر في نيودلهي.

أعرب الوزير عبد العاطي عن أهمية الاستفادة من الفرص الاستثمارية المُتميزة التي يتيحها صندوق مصر السيادي في القطاعات محل اهتمام الجانب الهندي، خاصةً قطاع العقارات والفندقة، حيث استعراض الوزير فرص التعاون بين صندوق مصر السيادي ومجموعة Oberoi في تطوير عدد من المباني والأصول، لا سيما بعد انتقال الوزارات والهيئات الحكومية إلى العاصمة الإدارية الجديدة.

كما أستعرض وزير الخارجية الرؤية المصرية لزيادة أعداد السياح القادمين إلى مصر، مشجعًا الشركة على التوسع في أعمالها في مصر من خلال إقامة مزيد من الفنادق والمطاعم في مدن مُختلفة بالبلاد، وذلك في ضوء التوجَّه لجذب مزيد من السياح الهنود الذين يولون اهتمامًا متزايدًا بزيارة مصر، سواء لزيارة المواقع الأثرية والتاريخية أو الخدمات الترفيهية. وتناول وزير الخارجية اعتزام الشركة تشييد فندق بالقرب من منطقة الأهرامات فضلا عن إداراتها لعدد من المشروعات الفندقية القائمة بالقاهرة واسوان.