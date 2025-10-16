نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- اكتشاف كبسولة رصاصية نادرة تحتوي على عملات تاريخية في حي وسط الإسكندرية تكشف عن فصل فريد من التراث المصري الكوزموبوليتاني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - العثور على كبسولة أثرية تضم عملات من عهدي السلطان حسين كامل والملك فؤاد الأول

أعلنت وزارة السياحة والآثار أن بعثة المجلس الأعلى للآثار، وخلال أعمال حفائر الإنقاذ في حي وسط الإسكندرية، اكتشفت كبسولة رصاصية نادرة كانت مدفونة ضمن أساسات إحدى الفيلات القديمة.

وبداخل الكبسولة عُثر على مجموعة نادرة من العملات المصرية تعود إلى عهدي السلطان حسين كامل والملك فؤاد الأول، تضم ثلاث عشرة قطعة نقدية من فئات متنوعة تبدأ من المليمات وحتى العملات الذهبية فئة 100 قرش.

عملات ذهبية وفضية نادرة تمثل تاريخ النقد المصري الحديث

تضمنت المجموعة عملة نادرة من فئة قرشان للسلطان حسين كامل، إلى جانب عملات فضية من فئات 5، 10، 20 قرشًا، وثلاث عملات ذهبية من فئات 20، 50، 100 قرش للملك فؤاد الأول، والتي تُعد من أندر الإصدارات في تاريخ المسكوكات المصرية الحديثة.

شريف فتحي: الاكتشاف يعكس غنى تراث الإسكندرية وتنوع مكوناته

أكد شريف فتحي وزير السياحة والآثار أن هذا الاكتشاف يمثل حلقة مهمة في تاريخ الإسكندرية، ويعكس غناها الحضاري وتنوع مكوناتها الثقافية، بما في ذلك إسهامات الجاليات الأجنبية التي شكلت هوية المدينة الكوزموبوليتانية على مر العصور.

وثيقة يونانية تعود لعام 1937 تكشف أسرار تأسيس الفيلا

أوضح محمد عبد البديع، رئيس قطاع الآثار المصرية، أن الكبسولة عُثر عليها في إحدى فيلات عائلة سلفاغو، وهي من أبرز العائلات اليونانية التي لعبت دورًا بارزًا في الحياة الاقتصادية والاجتماعية بالإسكندرية.

كما احتوت الكبسولة على وثيقة مكتوبة باليونانية على الآلة الكاتبة، مؤرخة في الأول من مايو 1937، تُشير إلى وضع حجر الأساس للفيلا بواسطة قسطنطين م. سلفاغو، بدعم من والدته جوليا ك. سلفاغو، وتحت إشراف المعماري الفرنسي جان والتر، في تقليد ثقافي يعبر عن طقوس البركة والرخاء في التراثين اليوناني والمصري.

محمد إسماعيل خالد: الكشف يربط بين الطبقات التاريخية للمدينة

أوضح الدكتور محمد إسماعيل خالد الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أن هذا الكشف يمثل حلقة وصل بين العصور القديمة والحديثة في الإسكندرية، ويبرز استمرارية الموروثات الحضارية منذ العصر الهلينستي والروماني حتى العصر الحديث، مؤكدًا أن العادة القديمة في وضع ودائع تأسيسية كانت ترمز إلى جلب البركة للمباني الجديدة.

عرض العملات المكتشفة في المتحف اليوناني الروماني بالإسكندرية

أعلنت الوزارة أن العملات المكتشفة سيتم عرضها قريبًا في المتحف اليوناني الروماني بالإسكندرية ضمن معرض خاص يوثق هذا الحدث التاريخي، ليكون شاهدًا على التنوع الثقافي والحضاري الذي ميّز الإسكندرية عبر العصور.