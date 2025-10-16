نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الري يبحث مع مدير “إيكاردا” تعزيز التعاون في الابتكارات الموفرة للمياه والزراعة المستدامة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بحث الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، مع الدكتور علي أبوسبع، مدير عام المركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة (إيكاردا)، تفعيل بنود مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين لتسهيل تبادل المعرفة والبرامج، وتعزيز التعاون في مجالات بناء القدرات البشرية، والبحث العلمي، والابتكارات الموفرة للمياه.





جاء ذلك خلال لقاء عُقد على هامش فعاليات أسبوع القاهرة الثامن للمياه، حيث تم استعراض أنشطة المركز في مصر لاستخدام الطاقة المتجددة في الري، وتعزيز الترابط بين المياه والطاقة والغذاء، إلى جانب تقنيات تحلية المياه للإنتاج الكثيف للغذاء، وزيادة كفاءة إدارة مياه الري، وتحسين إنتاجية المحاصيل، ودعم الزراعة المستدامة في المناطق الصحراوية.





كما تناول اللقاء تقنيات إدارة المياه والتكنولوجيا الرقمية وتكنولوجيا المعلومات، وتوليد ابتكارات فعالة ومستدامة لتحسين سبل عيش المزارعين.





وخلال اللقاء، تم استعراض أنشطة “إيكاردا” بمحافظة كفر الشيخ لتحسين إنتاجية الأراضي الزراعية بعدة مواقع من خلال نظام متكامل للمراوي والمصارف الحقلية لغسيل التربة وتربية الأسماك، ضمن مشروعات ينفذها المركز بالشراكة مع حكومة اليابان ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو).

كما تمت مناقشة دراسة تطوير هذا النظام بدمج وحدات تحلية لامركزية لمياه الصرف بعد غسيل التربة من الأملاح.





يُشار إلى أن أسبوع القاهرة الثامن للمياه يُعقد تحت عنوان “حلول مبتكرة لتعزيز القدرة على الصمود المناخي واستدامةالموارد المائية”، بمشاركة واسعة من المسؤولين والخبراء وصناع القرار من مختلف دول العالم، وتركز أجندته على خمسة محاور رئيسية هي: التعاون، العمل المناخي، الابتكار، الحلول المعتمدة على الطبيعة، والبنية التحتية المستدامة.