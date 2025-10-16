نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الهيئة العربية للتصنيع تطرح منتجات إلكترونية متطورة جديدة بالتعاون مع شركات القطاع الخاص تحت شعار "صنع في مصر" في المقال التالي

قام اللواء مهندس " مختار عبد اللطيف" رئيس الهيئة العربية للتصنيع بتفقد آخر مستجدات أعمال التوسعات بمصنع الإلكترونيات ،استعدادا للإفتتاح الرسمي للمصنع بعد التطوير.

وذلك بحضور اللواء مهندس "عبد الرحمن عبد العظيم عثمان " مدير عام الهيئة العربية للتصنيع،واللواء مهندس "أحمد عبد العزيز" رئيس مجلس إدارة مصنع الإلكترونيات أحد مصانع الهيئة العربية للتصنيع.



خلال الجولة، استعرض أحدث خطوط الإنتاج المجهزة وفقًا لأعلى المواصفات العالمية لتصنيع مستلزمات الموبايل والكمبيوتر، ومنتجات "زيروتك إلكترونكس" التي يتم تطويرها وتصنيعها داخل مصنع الإلكترونيات أحد مصانع الهيئة العربية للتصنيع، ذلك استعدادًا لطرح مجموعة من المنتجات الجديدة في الأسواق المصرية قريبا وبأسعار تنافسية، دعمًا لتوجه الدولة نحو تعزيز الصناعة المحلية والاعتماد على المنتج المصري ولتلبية احتياجات الأسر المصرية من هذه المنتجات.



كما تفقد منتجات مصنع الإلكترونيات الموجودة بنجاح في السوق المحلي ومنها الشاشات والتابلت والحواسب الآلية والهواتف المحمولة وكاميرات المراقبة وأنظمة الصوتيات والعدادات الكهربائية وأجهزة التكييف وغيرها.

في هذا الإطار ،أكد اللواء مهندس "مختار عبداللطيف "على أهمية زيادة نسب التصنيع المحلي وتقليل الواردات بما يتواكب مع خطة الدولة لتوطين أحدث تكنولوجيات صناعة الإلكترونيات والإتصالات، مشيرا إلى اهتمام الهيئة العربية للتصنيع بتنفيذ توجيهات الرئيس "عبد الفتاح السيسي " بتعزيز الشراكات الصناعية مع القطاع الخاص وتعزيز توطين صناعة الإلكترونيات في مصر وتعميق هذه الصناعة بمصنع الإلكترونيات.

، وأشاد بالمستوى المتميز للمنتجات الحديثة التي يتم انتاجها بمصنع الإلكترونيات بالتعاون مع شركة زيروتك إلكترونكس،والتي تشمل

( كيبورد - ماوس - هيدفون - شواحن سريعة وكابلات موبايل متطورة - سماعات الاذن- سبيكر)، الحاصلة على اعتماد الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، مشيرا أن الهيئة العربية للتصنيع تسعى إلى أن تصبح هذه المنتجات خيارًا اقتصاديًا ومستدامًا للمستهلك المصري، مع الحفاظ على الجودة والمتانة، وفتح آفاق جديدة أمام الصناعة الوطنية في مجال الصناعات الإلكترونية..

وأكد على أهمية فتح منافذ تصديرية مع مراعاة التوافق مع معايير الجودة العالمية وتوفير خدمات الصيانة وخدمة ما بعد البيع.

وفى ختام جولته، حرص اللواء أ.ح مهندس "مختار عبداللطيف" رئيس الهيئة العربية للتصنيع علي توجيه الشكر والتقدير إلى شركاء النجاح من شركات القطاع الخاص وفي مقدمتهم الدكتور "عاطف أبو هاشم" رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات زيروتك، والدكتور "ياسر أبو هاشم" الرئيس التنفيذي للمجموعة.شركة زيروتك إلكترونكس.



وايضا إلى كل من شركة باورتك وشركة طلال ابو غزالة للتقنية

VOW وشركة ، Tianyi وشركة TRADE X وشركة لعدادات الطاقة الكهربائية Gridblix وشركة جريدبلوكس للموتوسيكل الكهربائي Blue EVوشركة ولكل العاملين بالمصنع على الآداء المتميز، وحثهم علي الإستمرار في بذل الجهد والعطاء من أجل رفعة مسيرة الصناعة بالهيئة العربية للتصنيع.