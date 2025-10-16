عاجل ـ مدبولي يتابع أعمال تطوير جزيرة الوراق ويوجه بسرعة تسليم الوحدات البديلة وتنفيذ ممشى سياحي وحديقة مركزية لخدمة المواطنين

أحمد جودة - القاهرة - رئيس الوزراء: الوراق تتحول إلى مجتمع عمراني حضاري متكامل

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا لمتابعة الموقف التنفيذي لأعمال تطوير التجمع العمراني الجديد بجزيرة الوراق، بحضور وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وعدد من القيادات التنفيذية والجهات المعنية، لمتابعة مراحل التنفيذ وموقف التعويضات المقدمة لأهالي الجزيرة.

وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة تستهدف تحويل جزيرة الوراق إلى مجتمع عمراني حضاري متكامل الخدمات، مشددًا على ضرورة الإسراع في صرف التعويضات وتسهيل حصول الأهالي على البدائل العينية من وحدات وأراضٍ.

تسليم أكثر من 2000 وحدة بديلة جاهزة للمستحقين

وجّه مدبولي بسرعة تسليم الوحدات السكنية البديلة التي تم الانتهاء منها ضمن المرحلة العاجلة للمشروع، موضحًا أن هناك أكثر من 2000 وحدة جاهزة حاليًا داخل التجمع العمراني الجديد، ضمن إجمالي 94 برجًا بإجمالي 4092 وحدة، تم تنفيذ 50 برجًا منها تضم 2184 وحدة.

وتشمل المنطقة أيضًا عددًا من الخدمات المتكاملة، مثل مركز خدمات، ومدرسة، ومركز شباب، ومركز تجاري، ووحدة طب أسرة.

تطوير شامل للبنية التحتية والمرافق والخدمات

استعرض وزير الإسكان موقف تنفيذ المرافق والخدمات في الجزيرة، موضحًا أنه تم الانتهاء من تشغيل موزع الكهرباء الجديد وإطلاق التيار في مارس 2025، إلى جانب تنفيذ شبكة اتصالات ذكية، وإنشاء محطة مياه بسعة إجمالية 65 ألف م³ يوميًا، بالإضافة إلى توصيل الغاز الطبيعي لخدمة كامل الجزيرة ضمن الخطة الاستراتيجية للتطوير.

ممشى سياحي وحديقة مركزية على كورنيش النيل

وفي ختام الاجتماع، وجّه رئيس الوزراء بسرعة إعداد التصاميم النهائية لممشى سياحي على كورنيش النيل بجزيرة الوراق، وإنشاء حديقة مركزية كبرى لتكون متنفسًا عامًا لجميع المواطنين، بما يعكس الطابع الجمالي والحضاري للمنطقة، مؤكدًا أن المشروع يمثل نقلة نوعية في تطوير الجزر النيلية وتحويلها إلى مجتمعات حديثة مستدامة.