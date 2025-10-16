عاجل- مدبولي: تطوير شامل للبنية التحتية في جزيرة الوراق وإنشاء ممشى سياحي وحديقة مركزية لخدمة المواطنين

أحمد جودة - القاهرة - مدبولي: تطوير شامل للبنية التحتية في جزيرة الوراق وإنشاء ممشى سياحي وحديقة مركزية لخدمة المواطنين

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة ماضية بخطى متسارعة في تنفيذ خطة التطوير الشامل لجزيرة الوراق، لتحويلها إلى مجتمع عمراني متكامل يليق بموقعها الفريد على نهر النيل، مشددًا على أن أعمال البنية التحتية والمرافق والخدمات تمثل العمود الفقري لهذا التطوير.

وخلال الاجتماع الذي عقده رئيس الوزراء لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروع، استعرض وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية آخر تطورات تنفيذ المرافق الحيوية داخل الجزيرة، موضحًا أنه تم الانتهاء من تشغيل موزع الكهرباء الجديد وإطلاق التيار رسميًا في مارس 2025، إلى جانب تنفيذ شبكة اتصالات ذكية تغطي كامل الجزيرة ضمن المرحلة العاجلة من التطوير.

كما أشار الوزير إلى أنه يجري حاليًا إنشاء محطة مياه عملاقة بطاقة إجمالية تصل إلى 65 ألف متر مكعب يوميًا لتلبية احتياجات السكان والمشروعات الجديدة، على أن تبدأ المرحلة الأولى بطاقة 25 ألف متر مكعب يوميًا، بالإضافة إلى توصيل الغاز الطبيعي لخدمة كامل الجزيرة، بما يتماشى مع الخطة الاستراتيجية لجعل الوراق مجتمعًا حضاريًا مستدامًا.

وفي ختام الاجتماع، وجّه الدكتور مصطفى مدبولي بسرعة إعداد التصاميم النهائية لإنشاء ممشى سياحي على كورنيش النيل بجزيرة الوراق، ليكون متنفسًا عامًا ومزارًا ترفيهيًا لجميع المواطنين، إلى جانب إقامة حديقة مركزية كبرى داخل التجمع العمراني الجديد.

وأكد رئيس الوزراء أن هذه المشروعات تأتي في إطار حرص الدولة على تحسين جودة الحياة للمواطنين وتحويل الجزر النيلية إلى مناطق حضارية جاذبة، تعكس الطابع الجمالي والتراثي للنيل وتخدم التنمية المستدامة في قلب العاصمة.