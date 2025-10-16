نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الخارجية يلتقي مدير مجموعة شركات Hinduja في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - التقى الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج بالسفير أجيت كومار مدير مجموعة شركات هندوجا، يوم الخميس ١٦ أكتوبر في نيودلهي.

أكد وزير الخارجية أن الحكومة المصرية مُهتمة بالتعاون الشركات الأجنبية بهدف جذب مزيد من الاستثمارات وتوطين صناعة المركبات بأنواعها المُختلفة في مصر خاصة السيارات والحافلات سواء الكهربائية أو العاملة بالوقود.

كما استعرض الوزير عبد العاطى مصادر مصر العديدة لتوليد الطاقة الكهربائية من مصادر مُتجددة بكميات كبيرة وتكلفة منخفضة، فضلا عن وجود طلب كبير على السيارات والحافلات الكهربائية محليًا في مصر، خاصة مع التوسع في إنشاء نقاط الشحن الكهربائي في العديد من المُحافظات.

كما أشار د. بدر عبد العاطي إلى التسهيلات والحوافز والإعفاءات الجمركية والضريبية للاستثمار بالمناطق الصناعية الحرة التي تقدمها مصر، خاصة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس التي تتمتع ببنية تحتية قوية وموقع جغرافي مُتميز، فضلًا عن ارتباط مصر بشبكة من اتفاقيات التجارة الحرة مع عدد من التكتلات الاقتصادية تشمل الدول العربية والأفريقية والاوربية والأمريكية اللاتينية، وهو الأمر الذي يسمح للمنتجات المصنعة في مصر بالتصدير إلى هذه الدول معفاة من الجمارك.