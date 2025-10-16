نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السفير حسام زكي: الانخراط الأمريكي الجاد ساهم في وقف العملية العسكرية الإسرائيلية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تحدث السفير حسام زكي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، عن المدى الذي يمكن معه أن تكسر قمة شرم الشيخ للسلام الجمود في مسار القضية الفلسطينية وإمكانية استغلالها عربيا لوضع حد لمعاناة الفلسطينيين في غزة والأراضي المحتلة بشكل عام وضمان ترجمتها إلى خطوات عملية على الأرض.

وقال في تصريحات مع الإعلامية أمل الحناوي برنامج «عن قرب مع أمل الحناوي»، المذاع على فضائية «القاهرة الإخبارية»، إن المسألة في حاجة إلى عمل عربي متدفق مع عدد من الدول المتعاطفة مع القضية الفلسطينية، سواء دول إسلامية أو أوروبية أو غيرها، وهي كثيرة في العالم.

وتابع، أنّ الأمر يحتاج إلى استمرار التواصل مع الولايات المتحدة الأمريكية، فالانخراط الأمريكي الجاد على مستوى رئيسها دونالد ترامب أدى إلى الوصول إلى نتيجة، وهي الضغط على إسرائيل لوقف العملية العسكرية.

وواصل: "لا بد أن تستمر الولايات المتحدة في الانخراط، لأنها لو ابتعدت -وهناك الكثير من المبررات لذلك- فهذا الأمر سيكون خسارة كبيرة، وبالتالي، فإن استمرار الانخراط الأمريكي مكسب حقيقي، كما يجب أن تستمر على نفس الحماس من أجل العمل على إنهاء الأزمة ككل، ووضع الموضوع على بداية طريق حل حقيقي، لأن الحل ليس في مسألة الانسحاب من هنا أو هناك ويبقى الوضع على ما هو عليه وتستمر إسرائيل في احتلال البحر والجو وكل شيء، فهذا أمر لا يحل أي شيء".