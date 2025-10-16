نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شيخ الأزهر يستقبل السَّفير الإماراتي الجديد لدى القاهرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقبل الإمام الأكبر أ. د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، رئيس مجلس حكماء المسلمين، اليوم الخميس بمشيخة الأزهر، سعادة السفير حمد عبيد الزعابي، سفير الإمارات الجديد لدى القاهرة، متمنيًا لسيادته خالص التوفيق والنجاح في أداء مهامه في بلده الثاني مصر.

وفي بداية اللقاء، أكَّد فضيلة الإمام الأكبر عمق العلاقات التي تربط الأزهر بدولة الإمارات العربيَّة المتَّحدة وقيادتها الرشيدة وشعبها الشقيق، مؤكدًا اعتزازَه بالعلاقة التي تربطه بأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، الَّذي لم يدخر جهدًا في دعم رسالة الأزهر الشريف، وقد أسهمت جهودُه مع الأزهر في إطلاق العديد من المشروعات والمبادرات الإنسانية والثقافية العالمية، مشيدًا فضيلته بنهج دولة الإمارات في تعزيز قيم الأخوة وثقافة التعايش الإيجابي، ودعمها الإغاثي والإنساني للشعب الفلسطيني المظلوم؛ لتكون امتدادًا لنهج الوالد المؤسس لدولة الإمارات، وحكيم العرب الراحل الشيخ زايد، رحمه الله وطيب ثراه.

من جهته، عبَّر السفير الإماراتي عن سعادته الغامرة بلقاء فضيلة الإمام الأكبر، وتقدير بلاده لما يقوم به فضيلتُه من جهود كبيرة في نشر صحيح الدين وتعزيز ثقافة التسامح والأخوة الإنسانية، مؤكدًا سعادته بتوليه مهامَّ السفير الإماراتي في مصر، هذا البلد العزيز على قلوب الشعب الإماراتي، وأمله في أن يكون جسرًا لتعزيز العلاقات التي ما دام امتازت بالترابط والتماسك، مؤكدًا أنه سيسعى لتعزيز الروابط الإماراتيَّة الأزهرية، وسيتابع عن قرب تطور المبادرات المشتركة مع الأزهر وجهود التعاون فيما يحقق الخير.