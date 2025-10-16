نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قيادات الأزهر والدفاع الشعبي يفتتحون المعرض الفني على هامش «الندوة التثقيفية الـ89» في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - افتتح أ.د/ محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، واللواء أركان حرب هشام حسني حسن، قائد قوات الدفاع الشعبي والعسكري، وأ.د/ سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، والشيخ أيمن عبدالغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، وأ.د/ محمد الجندي، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، وعدد من القيادات الأزهرية وقيادات الدفاع الشعبي والعسكري، المعرض الفني المُقام على هامش الندوة التثقيفية الكبرى التاسعة والثمانين لقوات الدفاع الشعبي والعسكري، والتي جاءت بعنوان «ويُثبِّت أقدامكم»، احتفاءً بالذكرى الثانية والخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة، وذلك بالتعاون مع الأزهر الشريف.



وتضمَّن المعرض لوحات جدارية بطول 40 مترًا، عبَّرت عن مصر بين الماضي والحاضر، وأعادت إحياء ذكرى انتصارات أكتوبر، كما جسَّدت ملامح الدولة المصرية الحديثة ومشروعاتها القومية، إلى جانب التعبير عن فنون الحضارة المصرية القديمة في مزجٍ فنيٍّ بديعٍ مع الخط العربي الأصيل.

وخلال الافتتاح، أكَّد د/ محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، أن التعاون بين الأزهر الشريف والقوات المسلحة يأتي في إطار تعزيز قيم الانتماء والوعي الوطني لدى الشباب، مشيرًا إلى أن الأزهر يحرص على غرس روح الولاء لمصر والدفاع عن ثوابتها من خلال أنشطته التعليمية والتثقيفية، موضِّحًا أن الفن الواعي يمثِّل أحد أدوات التعبير عن هوية الوطن وتاريخه المجيد.



وتأتي هذه الندوة في إطار التعاون المثمر بين الأزهر الشريف وقيادة قوات الدفاع الشعبي والعسكري، بهدف تعزيز الوعي الوطني ونشر روح الانتماء والفخر بتاريخ مصر العريق بين فئات المجتمع، وترسيخًا لقيم الانتماء والولاء، وتأكيدًا على الدور الوطني والتوعوي للأزهر الشريف في تعزيز وعي الشباب ببطولات أكتوبر ومعاني الفداء والتضحية في سبيل الوطن.