«بيت الزكاة والصدقات» ينتهي من دعم "13 ألف طالب "بمبادرة «دعم حَفَظة القرآن الكريم»

أحمد جودة - القاهرة - انتهى «بيت الزكاة والصدقات»، تحت إشراف فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، من مبادرة «دعم حَفَظة القرآن الكريم» في عدد من محافظات الجمهورية، استفاد منها 13 ألف طالب وطالبة من حفظة كتاب الله.

وشملت المبادرة توزيع مصاحف وأدوات كتابية وملابس لـ 5000 طالب في محافظات أسيوط،  5000 طالب في محافظة مرسى مطروح، و3000 طالب في محافظة القليوبية، في إطار خطة «بيت الزكاة والصدقات» لدعم حفظة القرآن الكريم، وتشجيعهم على مواصلة الحفظ والتجويد، تقديرًا لدورهم في الحفاظ على القيم الدينية والأخلاقية الأصيلة في المجتمع المصري.

وأكد «بيت الزكاة والصدقات» أن مبادرة «دعم حفظة القرآن الكريم» تأتي ضمن برامجه المستمرة الهادفة إلى رعاية الطلاب من حفظة القرآن الكريم في مختلف المحافظات، وتقديم المساعدات النقدية والعينية التي تساند الأسر الأكثر احتياجًا وتدعم مسيرة العلم والدين معًا.

ويواصل «بيت الزكاة والصدقات»  تنفيذ برامجه التنموية والتعليمية والصحية في جميع المحافظات، التزامًا بتوجيهات فضيلة الإمام الأكبر بمدّ جسور العطاء إلى كل من يستحق في أنحاء الجمهورية.

