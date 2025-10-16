نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السفير حسام زكي: الخطة المصري لإعمار غزة هي الوحيدة التي قدمت أفكارا عملية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال السفير حسام زكي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، إنّ الموقف الأمريكي من الاحتلال الإسرائيلي بخصوص وقف إطلاق النار في غزة يعبر عن قيادة وريادة أمريكية، ولكن إذا استمعنا إلى تصريحات الرئيس الأمريكي ترامب أمام الكنيست الإسرائيلي سنجد أنه يتفوق بمراحل على ما ذُكر أمام القادة العرب والعالميين في شرم الشيخ من ناحية الالتزام بأمن ومساعدة إسرائيل بما في ذلك المساعدات العسكرية والإمداد بالسلاح.

وأضاف في تصريحات مع الإعلامية أمل الحناوي برنامج «عن قرب مع أمل الحناوي»، المذاع على فضائية «القاهرة الإخبارية»، أنّ الموقف الأمريكي العام لم يتغير كثيرا، وإنما وجد أنه من الضروري الآن أن تكون هناك مرحلة من الاستقرار والسلام.

وحول التحرك المصري والدولي نحو بدء عملية إعادة إعمار غزة، وهل يلمس إرادة سياسية حقيقية لدى المجتمع الدولي لدعم هذا الملف ماليا أو تنفيذيا، قال: "بالنسبة إلى ملف إعادة الإعمار، فنحن مضطرون إلى انتظار نتائج المرحلة الثانية من الخطة والمحادثات التي تتم بشأنها"، مشددًا، على أن الخطة المصرية المدعومة عربيا ومن المجتمع الدولي كله تقريبا هي خطة عملية جدا وتحقق أكثر من هدف، وأهمها بقاء الفلسطينيين في أرضهم، وإعادة بناء ما تهدم وإزالة آثار العدوان الإسرائيلي.

وشدد، على أنّ مصر هي الدولة الوحيدة التي قدمت أفكارا عملية في مسألة إعادة الإعمار حتى الآن، لذلك، فإن الخطة المصرية هي الخطة العملية الوحيدة التي يمكن للمجتمع الدولي أن يضع ثقله وراءها، وإذا نجحت المفاوضات في المرحلة الثانية، فإن الخطة المصرية يمكن لها حظوظ حقيقية في النجاح أو الأخذ بها.