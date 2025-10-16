نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- مدبولي في ختام أسبوع القاهرة الثامن للمياه: مصر لن تسمح بالمساس بحقوقها المائية.. والنيل قضية وجود لا تقبل المساومة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - رئيس الوزراء: أسبوع القاهرة صار منبرًا عالميًا للحوار وصياغة الحلول الواقعية بين البحث العلمي والسياسات التنفيذية

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن أسبوع القاهرة للمياه بات اليوم منصة عالمية رائدة لتبادل الخبرات بين صناع القرار والخبراء وممثلي أكثر من خمسين دولة، مشيرًا إلى أن الحدث أصبح منبرًا دوليًا لتكامل الرؤى بين العلم والسياسات التنفيذية في مواجهة التحديات المائية والمناخية.

خمسة محاور أساسية لرسم خريطة الطريق نحو مستقبل مائي مستدام

قال رئيس الوزراء إن مناقشات هذا العام دارت حول التعاون، والمناخ، والابتكار، والحلول القائمة على الطبيعة، واستدامة البنية التحتية، مؤكدًا أن هذه المحاور ليست مجرد عناوين نظرية بل هي خطة عمل واقعية لمستقبل أكثر أمنًا واستدامة للمياه في المنطقة والعالم.

مدبولي: أكثر من 1660 مليار متر مكعب من الأمطار تسقط على حوض النيل.. ولا يصل لدولتي المصب سوى 84 مليارًا فقط

أوضح رئيس الوزراء أن حوض النيل يشهد وفرة هائلة من المياه، حيث يتساقط عليه أكثر من 1660 مليار متر مكعب من الأمطار سنويًا، بينما لا يصل إلى مصر والسودان سوى 84 مليار متر مكعب فقط، أي نحو 5% من إجمالي الموارد المائية للنهر، مشددًا على أن هذه الحقائق تكشف زيف الادعاءات حول وجود "نِسَب مساهمة" في مياه النهر، فالنيل – كما قال – نظام بيئي متكامل لا يملكه أحد.

مصر تؤمن بأن التنمية الحقيقية تقوم على التعاون والتكامل لا الانفراد أو الإضرار بالآخرين

شدد مدبولي على أن الحق في التنمية لا ينفصل عن واجب عدم التسبب في ضررٍ للآخرين، مؤكدًا أن القانون الدولي يضع هذا المبدأ كأساس لأي مشروع على الأنهار المشتركة، وأن مصر ستظل داعمة للتنمية الإفريقية من خلال مشروعات واقعية في مجالات المياه والطاقة والزراعة، انطلاقًا من مبدأ المنفعة المشتركة والتكامل الإقليمي.

الأمن المائي ليس مجالًا للمساومة أو التجريب السياسي

قال رئيس الوزراء إن أي تصورٍ بإمكانية المساس بحقوق مصر التاريخية في مياه النيل هو محض وهمٍ، مضيفًا أن النيل بالنسبة لمصر قضية وجود لا تقبل المغامرة ولا المساومة، وأن الدولة ملتزمة بالقانون الدولي والتعاون العادل، وفي الوقت ذاته حازمة في الدفاع عن حقوقها بكل الوسائل المشروعة.

منظومة ذكية لإدارة المياه باستخدام الذكاء الاصطناعي والأقمار الصناعية

استعرض مدبولي جهود الدولة في تطوير إدارة الموارد المائية عبر الجيل الثاني من منظومة الري التي تعتمد على محطات المعالجة وإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي، مؤكدًا أنها الأكبر عالميًا وتمثل نقلة نوعية نحو الإدارة الذكية والمستدامة للمياه.

كما أشار إلى تطوير السد العالي، وتأهيل الترع بمواد صديقة للبيئة، وتنفيذ مشروعات حماية السواحل، إضافة إلى إطلاق تطبيقات إلكترونية تستخدم الذكاء الاصطناعي والطائرات دون طيار لرصد وتحليل التغيرات الساحلية والاحتياجات المائية.

مدبولي: الماء ليس سببًا للنزاع.. بل أساس للحياة والتعاون والسلام

اختتم رئيس الوزراء كلمته بدعوة المشاركين في أسبوع القاهرة للمياه إلى تبني رسالة التعاون والسلام، مؤكدًا أن مصر ستظل رائدة في إدارة مواردها المائية، وحريصة على أن يكون الماء جسرًا للتنمية المشتركة لا ساحة للخلاف.