منذر الحايك: إسرائيل تراوغ وتتنصل من فتح معبر رفح

قال منذر الحايك، المتحدث باسم حركة فتح، إن رفض إسرائيل فتح معبر رفح أمام الفلسطينيين يُعد مراوغة وتنصلًا من الاتفاقيات التي تم توقيعها، مشيرًا إلى أن المعبر يمثل المنفذ الوحيد لغزة على العالم الخارجي وشريان الحياة لسكان القطاع.

وأوضح الحايك، خلال مداخلة مع الإعلامية أمل الحناوي في برنامج «عن قرب مع أمل الحناوي» على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن إسرائيل تكرر اختراقها للاتفاقيات الموقعة معها، مضيفًا أن غزة لا تزال تعيش أجواء الحرب رغم توقيع اتفاق وقف إطلاق النار، حيث تستمر الطلقات النارية وعمليات القصف في المنطقة الشرقية للقطاع.

وأشار المتحدث باسم فتح إلى أن إسرائيل لم تنسحب إلا من نحو 42% من مساحة القطاع، أي ما يعادل 365 كيلومترًا مربعًا فقط، معتبرًا أن الاحتلال يماطل ولا يسعى إلى السلام بل يحاول إيجاد مبررات للعودة إلى التصعيد العسكري من جديد.