"متحدث فتح": تدخل ترامب كان حاسمًا لوقف الحرب وتمكين السلطة الفلسطينية في غزة

أحمد جودة - القاهرة -

قال منذر الحايك، المتحدث باسم حركة فتح، إن السلطة الوطنية الفلسطينية قدمت خطة متكاملة لمصر والوسطاء، تضمنت رؤية لإعادة إعمار قطاع غزة ونشر قوات أمن فلسطينية بمساندة عربية لحفظ الاستقرار بعد اتفاق وقف إطلاق النار.

وأوضح الحايك، خلال مداخلة مع الإعلامية أمل الحناوي في برنامج «عن قرب مع أمل الحناوي» على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن الخطة الفلسطينية حظيت بتأييد من القمة العربية ثم القمة الإسلامية في جدة، مشيرًا إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لعب دورًا حاسمًا في إنهاء الحرب من خلال كبح جماح الجيش الإسرائيلي ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وأضاف أن الأولوية الآن هي لتوفير الإغاثة العاجلة لسكان غزة الذين يعيشون في المخيمات ويفتقرون إلى الغذاء والمياه الصالحة للشرب، مع ضرورة بدء أعمال الإعمار قبل حلول فصل الشتاء القارس، مؤكدًا أن عودة الحياة الطبيعية للقطاع مرهونة بتنفيذ الخطة وتمكين السلطة الفلسطينية من أداء واجبها الإنساني والإداري الكامل.