نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الاقتصاد الفلسطيني: الحكومة الفلسطينية حاضرة في قطاع غز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد محمد العامور، وزير الاقتصاد الفلسطيني، أن الحكومة الفلسطينية ما زالت حاضرة في قطاع غزة وتواصل تقديم خدماتها لأبناء الشعب الفلسطيني، رغم الظروف الإنسانية والاقتصادية الصعبة الناتجة عن العدوان الإسرائيلي المتواصل.

وأوضح العامور، خلال مداخلة مع الإعلامية أمل الحناوي، ببرنامج «عن قرب مع أمل الحناوي»، المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن التواصل والتفاعل مع أهل غزة مستمر من خلال الوزارات العاملة ضمن غرفة الطوارئ الحكومية، والتي تواصل تقديم خدماتها بشكل يومي في مجالات متعددة.

وأشار إلى أن غالبية الوزارات تواصل أداء مهامها، لا سيما في الجوانب الإغاثية والخدمية، موضحًا أن وزارة التربية والتعليم، على سبيل المثال، لم تتوقف عن تقديم خدماتها، وتمكنت من إعلان نتائج الثانوية العامة في غزة مؤخرًا، رغم التحديات الهائلة.

وأضاف: "استطعنا، رغم كل شيء، توفير الحد الأدنى من التعليم لأبنائنا خلال العامين الماضيين، إلى جانب الحد الأدنى من الخدمات الصحية، والطاقة الكهربائية، وشبكات المياه والبنية التحتية المرتبطة بها".

وشدد العامور على أن وجود الحكومة الفلسطينية في غزة لم ينقطع، وأنها مستمرة في أداء دورها الوطني تجاه المواطنين في القطاع.