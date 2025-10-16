نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عضو في الحزب الجمهوري الأمريكي: ترامب يركز على إعادة إعمار غزة بالتعاون مع الرئيس السيسي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

قال روب أرليت، عضو الحزب الجمهوري الأمريكي، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يولي اهتمامًا كبيرًا بملف إعادة إعمار غزة، مشيرًا إلى أنه أكد أكثر من مرة على ضرورة تحقيق الأمن أولًا قبل بدء عملية الإعمار، وهو ما يتطلب أن تدرك حركة حماس ضرورة تقليص دورها في القطاع لإتاحة الفرصة أمام تحقيق الاستقرار.

وأوضح أرليت، خلال مداخلة مع الإعلامية أمل الحناوي في برنامج «عن قرب مع أمل الحناوي» على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن دونالد ترامب أعلن عزمه التعاون مع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي من أجل بناء السلام وتحقيق الرفاهية لسكان غزة، معتبرًا أن هذا التعاون يمثل خطوة حاسمة نحو استعادة الحياة الطبيعية في القطاع.

وأشار عضو الحزب الجمهوري إلى أن تنفيذ هذه الخطط لن يكون أمرًا يسيرًا، لكنه أعرب عن أمله في أن تتم في أقرب وقت ممكن خاصة مع اقتراب فصل الشتاء، مؤكدًا أن سرعة التحرك في ملف الإعمار أصبحت ضرورة إنسانية ملحة لسكان القطاع.