نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الاقتصاد الفلسطيني: نواجه أزمة خانقة بسبب ممارسات الاحتلال وحجب أموال المقاصة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال محمد العامور، وزير الاقتصاد الفلسطيني، إن الاقتصاد الفلسطيني يمر بأزمة عميقة نتيجة الممارسات الإسرائيلية المستمرة، التي تشمل التصعيد الأمني في الضفة الغربية عبر اعتداءات المستوطنين، والدمار الشامل في قطاع غزة، إضافة إلى حجب أموال المقاصة من قبل إسرائيل.

وأوضح العامور، خلال مداخلة مع الإعلامية أمل الحناوي، ببرنامج «عن قرب مع أمل الحناوي»، المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن الأموال الفلسطينية المحتجزة لدى الجانب الإسرائيلي، والتي تشمل عائدات الضرائب (أموال المقاصة)، تجاوزت 13 مليار شيكل، وهو ما اعتبره انتهاكًا صارخًا للأعراف والقوانين الدولية، ولما نصت عليه اتفاقية أوسلو.

وأضاف أن هذا الحجز المالي أدى إلى عجز الحكومة عن دفع الرواتب بشكل كامل، مما انعكس سلبًا على الحركة الاقتصادية وأداء مختلف القطاعات، مشددًا على أن الأزمة باتت تؤثر على تفاصيل الحياة اليومية للمواطنين، وعلى قدرة الحكومة على الاستمرار في تقديم الخدمات الأساسية.