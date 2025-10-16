نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الهلال الأحمر المصري يرسل أكثر من 10 آلاف طن مساعدات عاجلة إلى غزة ضمن قافلة "زاد العزة" الـ51 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

دفع الهلال الأحمر المصري، صباح اليوم، القافلة رقم (51) من مبادرة "زاد العزة.. من مصر إلى غزة"، محمّلة بأكثر من 10 آلاف طن من المساعدات الإنسانية العاجلة، وذلك في إطار الجهود المصرية المستمرة لتقديم الدعم الغذائي والإغاثي للشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وتضم القافلة الجديدة أكثر من 5000 طن من السلال الغذائية والدقيق، ونحو 2700 طن من المستلزمات الطبية والإغاثية، بالإضافة إلى 2300 طن من المواد البترولية، في استجابة عاجلة لاحتياجات القطاع من الغذاء والدواء والطاقة.

وانطلقت مبادرة "زاد العزة.. من مصر إلى غزة" التي أطلقها الهلال الأحمر المصري في 27 يوليو الماضي، لتكون شريان دعم متصل، حيث سيرت الجمعية على مدار أسابيع عشرات القوافل المحملة بآلاف الأطنان من المساعدات، شملت مواد غذائية، وأدوية، وألبان أطفال، ومستلزمات عناية شخصية، ووقودًا لتشغيل المستشفيات والمرافق الحيوية داخل القطاع.

ويواصل الهلال الأحمر المصري أداء دوره كـ آلية وطنية لتنسيق وتفويج المساعدات الإنسانية إلى غزة، من خلال تواجده الدائم على الحدود ومعبر رفح من الجانب المصري، الذي لم يُغلق طوال فترة الأزمة، مع رفع درجة الاستعداد في مراكزه اللوجستية لضمان تدفق المساعدات دون انقطاع.

وقد بلغت إجمالي المساعدات التي جرى تفويجها عبر الهلال الأحمر المصري أكثر من نصف مليون طن منذ بدء الأزمة، بجهود متواصلة من 35 ألف متطوع يعملون على مدار الساعة لدعم الشعب الفلسطيني والتخفيف من معاناته الإنسانية.

