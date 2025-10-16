نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مشاركة متميزة لاساتذة وطلاب جامعة الريادة في المؤتمر العلمي الدولي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

شارك وفد من أعضاء هيئة التدريس والطلاب في المؤتمر العلمي الطبي والذي يضم خبراء ومتخصصين في مجال طب الأطفال من مختلف أنحاء العالم.

تحت رعاية الدكتور يحيى مبروك رئيس مجلس أمناء جامعة الريادة للعلوم والتكنولوجيا RST والدكتور رضا حجازي رئيس الجامعة

وجهت مؤسسة " الحياة قلب " الشكر إلى إدارة الجامعة الشكر لرعاية ودعم المؤتمر الدولي السنوي للمؤسسة والذي عقد علي مدار يومين بالقاهرة

رحبت الدكتورة هاله منير اغا رئيس المؤسسة وأمين عام الجمعية المصرية عيوب القلب الخلفية بوفد الجامعة العلمي برئاسة الأستاذة الدكتورة نجلاء عبدالموجود عميدة كلية التمريض ومشاركته المتميزة في الجلسات العلمية وورش العمل والذي يعكس حرص الجامعة على دعم المبادرات الصحية ويساهم في الارتقاء بدورها كمؤسسة تعليمية رائدة في خدمة الإنسان.

أكد الاستاذ الدكتور رضا حجازي رئيس الجامعة ان موافقة مجلس أمناء الجامعة علي رعاية مؤتمر القلب الطبي العلمي والمشاركة فيه يأتي في إطار التزام مجلس الأمناء المستمر بدعم التعليم الجامعي والبحث العلمي بما يعزز من حضور الجامعة الأكاديمي الدولي ويؤكد دورها الريادي في دعم المبادرات العلمية العالمية المتعلقة بأمراض الأطفال وحديثي الولادة والرعاية المركزة لقلب الأطفال والتمريض.