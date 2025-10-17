نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أثرية بالعرض المتحفي: «المتحف المصري الكبير يوفر للزائر أنواع متعددة للزيارة» في تجربة متحفية غير مسبوقة في قلب الحضارة المصرية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

قالت ياسمين عبد الرؤوف، الأثرية بإدارة العرض المتحفي بالمتحف المصري الكبير، إن المتحف يقدم تجربة متحفية فريدة تتيح للزائر أن يكتشف الحضارة المصرية من زوايا متعددة، مستفيدة من اتساع المساحة التي تبلغ 117 فدانًا.

وأوضحت عبد الرؤوف، خلال لقاء خاص مع الإعلامي محمد جاد في برنامج «صباح جديد» المذاع على قناة القاهرة الإخبارية، أن المتحف يضم عددًا كبيرًا من القاعات والموضوعات المتنوعة، لكنها جميعًا تدور حول محور واحد هو الحضارة المصرية القديمة، مضيفة: «عندنا منطقة البهو والتي يزينها تمثال رمسيس الكبير، ومنطقة الدرج العظيم التي تقدم مقدمة عن الحضارة من خلال هيئة الملوك، معتقداتهم، وآلهتهم الشهيرة»، وذلك تمهيدًا لزيارة القاعات الرئيسية، والتي تُعرض فيها ثلاثة موضوعات رئيسية: المجتمع المصري القديم، المعتقدات، والحياة السياسية والملكية.

وأكدت أن المتحف يتفرد باستخدام أحدث الوسائل التكنولوجية في العرض المتحفي لتسهيل فهم الزائرين للحضارة المصرية، وهو ما يجعل التجربة تواكب المعايير العالمية في العرض والإتاحة، إلى جانب التميز في التصميم الداخلي والمسارات المتنوعة للزيارة.

وأشارت ياسمين عبد الرؤوف إلى أن المتحف المصري الكبير يفتخر بتقديم قاعة متكاملة وحديثة مخصصة للملك توت عنخ آمون، قائلة:«سيتم عرض القاعة الجديدة للملك توت عنخ آمون في الافتتاح الرسمي في أول نوفمبر القادم».