نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد قفزة مفاجئة.. الذهب يسجل أعلى سعر في تاريخه وعيار 21 يتجاوز 5800 جنيه في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ارتفاع جديد في أسعار الذهب اليوم الجمعة.. والمواطنون: "مش عارفين نلحق نحوش"

شهدت أسعار الذهب في مصر، صباح يوم الجمعة 17 أكتوبر 2025، قفزة ملحوظة بمعدل 65 جنيهًا للغرام في معظم الأعيرة، مقارنة بأسعار نهاية تعاملات الخميس.

ووفقًا لتقارير عدة، ارتفع سعر جرام الذهب عيار 21، وهو العيار الأكثر تداولًا في السوق المحلية، إلى نحو 5800 جنيه مصري.



الأرقام التفصيلية: أعيرة وأسعار الجنيه

إليك جدول مبسط يوضح أحدث الأرقام المعلنة من محلات الصاغة (دون حساب المصنعية):

العيار السعر المعلن (دون مصنعية) ملاحظات

عيار 21 ~ 5800 جنيه قد تصل المصنعية إلى 20-50 جنيهًا حسب المحل

عيار 24 نحو 6628 جنيه الأكثر نقاءً

عيار 18 نحو 4971 جنيه

الجنيه الذهب (8 جرامات من عيار 21) نحو 46،400 جنيه

اسعار الذهب



من جهة أخرى، بعض المصادر ذكرت أن سعر عيار 21 وصل إلى 5850 جنيهًا في بعض المحلات، في ظل اختلافات بسيطة عبر المحافظات.

لماذا هذا الارتفاع؟ العوامل المؤثرة

ارتفاع الذهب بهذا الشكل لا يعود لمتغير محلي فقط، بل هو نتيجة تضافر عدة عوامل:

الأسواق العالمية والطلب على المعدن كملاذ آمن: في ظل حالة عدم اليقين الاقتصادي والتوترات الدولية، يلجأ المستثمرون إلى الذهب كغطاء ضد المخاطر.

توقعات خفض أسعار الفائدة الأمريكية: خفض الفائدة يقلل من تكلفة الفرصة البديلة لامتلاك الذهب، مما يدعم الطلب عليه.

تقلبات العملة المحلية (الجنيه مقابل الدولار): أي ضعف في الجنيه يعزز أسعار السلع المقومة بالدولار، ومنها الذهب.

العرض والطلب في السوق المحلي: زيادة الإقبال على الشراء من أفراد يسعون للحفاظ على قيمة مدخراتهم تؤدي إلى ضغوط تصاعدية على السعر.

التأثير على المستهلك والمستثمر العادي

هذا الارتفاع المتسارع في الأسعار يحمل آثارًا مباشرة:

للمستهلك: يصبح اقتناء المشغولات الذهبية أكثر كلفة، خاصة للمناسبات (خواتم، سلاسل، هدايا).

للمدخر الصغير: قد يرى الذهب خيارًا بديلًا لجذب تحويل مدخراته بعيدًا عن تأثير التضخم.

للمستثمر: ارتفاع الذهب قد يصاحبه تذبذب ومن ثم مرحلة تصحيح، لذا لا يُنصح بالدخول بدُفع عاطفي، بل متابعة الاتجاهات الكبرى.



تقييم دقة الأرقام والتحفظات

عند مراجعة المصادر، توجد بعض التباينات:

بعض التقارير تذكر أن السعر الفعلي لعيار 21 وصل إلى 5850 جنيهًا في بعض المحلات.

مصادر أخرى تُشير إلى أن السعر الرسمي للبيع هو 5800 جنيهًا.

يجب الانتباه إلى أن هذه الأسعار غالبًا لا تشمل المصنعية أو رسوم الدمغة، التي قد ترفع التكلفة النهائية للمستهلك.



لذا، الرقم "عيار 21 = 5800 جنيه" قابل للتطبيق في عدد من المحلات، لكن ليس جميعها، وقد تختلف الأسعار حسب المحافظة أو المحل.