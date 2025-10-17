نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الذهب يواصل الصعود في السوق المصرية.. وعيار 21 يقفز 65 جنيها في يوم واحد في المقال التالي

في تعاملات صباح اليوم الجمعة 17 أكتوبر 2025، واصل الذهب في السوق المصرية موجة الصعود، مسجّلًا ارتفاعًا جديدًا قدره 65 جنيهًا للجرام في معظم الأعيرة. هذا الارتفاع يأتي تأكيدًا على الضغط الصاعد المتواصل الذي يشهده المعدن النفيس منذ أيام.

عيار 21 يصل إلى مستويات قياسية

العيار الأكثر تداولًا في مصر، وهو عيار 21، بلغ اليوم مستوى جديدًا عند نحو 5800 جنيه للجرام، دون احتساب المصنعية أو الدمغة. بعض المصادر تشير إلى أن السعر قد يكون أقل قليلًا في بعض المناطق أو المحال، حسب تكاليف التصنيع والربح.

بقية الأعيرة والجنيه الذهب

ولم تتوقف الزيادة عند عيار 21 فقط، بل شملت بقية الفئات الذهبية أيضًا:

عيار 24: نحو 6628 جنيهًا

عيار 18: نحو 4971 جنيهًا

الجنيه الذهب (8 جرامات من عيار 21): يُسجَّل في حدود 46400 جنيه تقريبًا

ما هي الأسباب وراء هذا الارتفاع؟

الارتفاع الحالي ليس صدفة بل نتيجة تضافر عدة عوامل، منها:

1. التوترات العالمية وعدم الاستقرار الاقتصادي — يتجه المستثمرون غالبًا إلى الذهب “ملاذ آمن” في أوقات القلق والتذبذب.



2. توقعات خفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة — أي خفض في الفائدة يقلل تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب ويزيد الطلب عليه.



3. رغبة الناس في التحوط ضد التضخم أو تآكل قيمة الجنيه — مع ضعف الجنيه، يزداد الإقبال على الذهب كأداة للحفاظ على القيمة.



4. الطلب المحلي المرتفع وتفاوت المصنعية — بعض المستهلكين يشترون الآن خوفًا من مزيد من الارتفاعات، والمصنعية تُضاف على السعر النهائي حسب المحل.



التأثير على المستهلك

هذا الارتفاع السريع في أسعار الذهب يضع المستهلك في موقف صعب:

شراء الحُلي والمشغولات الذهبية سيكلف أكثر الآن، خاصة إذا كان التصميم معقد أو الصائغ يفرض مصنعية عالية.

بعض الأشخاص قد يقررون تأجيل الشراء، لكنهم يخاطرون بأن يرتفع السعر أكثر لاحقًا.

المدخرون الصغار قد يفضلون تحويل جزء من مدخراتهم إلى ذهب بدل العملات أو الودائع الأقل عائدًا في ظل التضخم.