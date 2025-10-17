نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الذهب يواصل الارتفاع عالميًا ومحليًا.. وعيار 21 يقفز 60 جنيهًا اليوم الجمعة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بعد زيادة جديدة.. سعر الذهب اليوم في مصر يسجل مستويات غير مسبوقة

في تعاملات اليوم الجمعة 17 أكتوبر 2025، سجل الذهب موجة صعود جديدة على الصعيدين المحلي والعالمي، حيث ارتفع سعر جرام عيار 21 بنحو 60 جنيهًا مقارنة أمس، تزامنًا مع تحركات قوية في الأسواق العالمية في ظل ضغوط اقتصادية وجغرافية متصاعدة.

السعر والتفاصيل المحلية

– وصل سعر جرام الذهب عيار 21 إلى نحو 5800 جنيه تقريبًا بعد الزيادة، دون احتساب المصنعية أو رسوم الدمغة.

– الأعيرة الأخرى شهدت أيضًا ارتفاعًا متناسبًا، فعيار 24 اقترب من 6600+ جنيه، وعيار 18 تجاوز حاجز 4900 جنيه تقريبًا.

– الجنيه الذهب (8 جرامات من عيار 21) تأثر أيضًا بالارتفاع، وارتفع إلى السعر الذي يعكس زيادة الجرام.

الذهب في مصر

العوامل المساندة للصعود

هذا الارتفاع لا جاء من فراغ، بل جاء مدفوعًا بمجموعة من العوامل:

1. التوترات العالمية والطلب على الملاذات الآمنة: في أوقات عدم اليقين، يعود المستثمرون للذهب كخيار دفاعي.



2. تحركات البنوك المركزية وسياسة الفائدة: دوافع تنتظر قرارات البنوك، خاصة في الولايات المتحدة وأوروبا، تؤثر على تكلفة الفرصة البديلة للذهب.



3. الضغوط على العملات المحلية: ضعف الجنيه أمام الدولار يرفع من سعر الذهب المقوم بالدولار محليًا.



4. تزايد الإقبال المحلي: خوف المستثمرين والمواطنين من مزيد من الارتفاع يدفع إلى شراء مبكر مما يرفع الطلب ويسهم في صعود السعر.



الأثر على الجمهور والمستهلك

مع هذا الارتفاع:

الشراء يصبح أُكلف: لشراء خاتم أو سلسلة ذهبية الآن بتصميم مُعقد قد يدفع البائع إلى إضافة مصنعية باهظة تزيد التكاليف.

التأجيل مخاطرة: من يؤجل الشراء قد يواجه أسعارًا أعلى لاحقًا، لكن من يشتري الآن قد يواجه تراجع إذا انخفض الذهب عالميًا.

المدخرات تتحوّل: بعض الأفراد قد يستخدمون الذهب كدرع ضد التضخم أو تآكل قيمة الأموال الورقية.