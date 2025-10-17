نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سعر الذهب اليوم الجمعة في مصر.. ارتفاع قياسي وسط توقعات عالمية صاعدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - سعر الذهب اليوم الجمعة في مصر.. ارتفاع قياسي وسط توقعات عالمية صاعدة

ارتفاع الذهب في مصر



تشهد أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 17 أكتوبر 2025 نشاطًا مكثفًا، حيث يواصل المعدن الأصفر تسجيل مكاسب قياسية محليًا وعالميًا، مدفوعًا بتوترات تجارية دولية وتوقعات قوية بخفض أسعار الفائدة الأمريكية. ويبحث المواطنون عن سعر جرام الذهب عيار 21 باعتباره الأكثر تداولًا في السوق المحلية، خاصة بعد موجة ارتفاع قياسية رفعت الأسعار إلى مستويات غير مسبوقة.

أحدث أسعار الذهب في مصر



استقر سعر الذهب في منتصف تعاملات اليوم بعد القفزة الكبيرة أمس، حيث ارتفع جرام الذهب عيار 21 بمقدار 125 جنيهًا دفعة واحدة.

عيار 24: بيع 6686 جنيهًا – شراء 6652 جنيهًا

عيار 21: بيع 5850 جنيهًا – شراء 5820 جنيهًا

عيار 18: بيع 5014 جنيهًا – شراء 4989 جنيهًا

عيار 14: بيع 3900 جنيه – شراء 3880 جنيهًا

الجنيه الذهب: 46802 جنيهًا

الأوقية عالميًا: 4329 دولارًا

وتختلف الأسعار بين الصاغة حسب المصنعية التي تتراوح بين 100 و150 جنيهًا للجرام، بالإضافة إلى رسوم الدمغة والضريبة.

ارتفاع الذهب عالميًا



سجل سعر الذهب عالميًا رقمًا قياسيًا جديدًا فوق 4300 دولار للأوقية، مدعومًا بمؤشرات اقتصادية ضعيفة في الولايات المتحدة وتزايد التوترات الجيوسياسية. وفق شبكة CNBC، ارتفع الذهب بنسبة 0.3% ليصل إلى 4336 دولارًا للأوقية، فيما بلغت العقود الآجلة لتسليم ديسمبر 4384 دولارًا، محققًا أفضل أداء أسبوعي منذ خمس سنوات، وارتفع بنحو 8% خلال أسبوع واحد فقط، وهو أقوى أداء منذ مارس 2020.

أسباب ارتفاع الذهب



يرجع الخبراء الارتفاع إلى تراجع قوة الدولار الأمريكي والتوترات بين الصين والولايات المتحدة حول صادرات المعادن النادرة، ما دفع المستثمرين نحو الملاذات الآمنة مثل الذهب. كما ساهمت تصريحات محافظ الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي كريستوفر والر حول احتمالية خفض أسعار الفائدة خلال اجتماعي أكتوبر وديسمبر في تعزيز الطلب على المعدن الأصفر.

توقعات أسعار الذهب خلال 2025



تتوقع مؤسسات مالية دولية استمرار الذهب في الصعود خلال الربع الأخير من العام، مع احتمال تجاوز سعر الأوقية 4500 دولار حال استمرار التوترات الجيوسياسية وزيادة الضغوط على البنوك الأمريكية الإقليمية. ويعتبر الذهب وسيلة استثمارية وتحوطية رئيسية للبنوك المركزية حول العالم لتقليل الاعتماد على الدولار الأمريكي.

الذهب في مصر بين الادخار والاستثمار



في السوق المحلية، أصبح الذهب وسيلة الادخار الأولى للأسر المصرية، خاصة بعد تراجع العائد على المدخرات البنكية. ويستمر المواطنون في شراء عيار 21 وعيار 18 للاستخدام اليومي والادخار، فيما يُعرف شعبيًا بـ “دهب الغلابة”، الذي يواصل تحقيق أرقام قياسية رغم محاولات السوق امتصاص موجة الارتفاع العالمية.