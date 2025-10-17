نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محافظ القاهرة يتفقد المواقف ويُلزم السائقين بتعليق التعريفة الجديدة بعد زيادة البنزين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - جولة مفاجئة في مواقف العاصمة.. حملات مكثفة لضبط أجرة المواصلات بعد الزيادة الأخيرة

شهدت العاصمة القاهرة، اليوم الجمعة، جولة ميدانية مفاجئة أجراها اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، داخل عدد من مواقف النقل الجماعي والتاكسيات بعد إعلان الزيادة الجديدة في أسعار الوقود، وذلك للاطمئنان على تطبيق التعريفة الرسمية للأجرة ومتابعة التزام السائقين بالأسعار المعلنة.

متابعة ميدانية لضبط التعريفة

بدأت الجولة من موقف عبد المنعم رياض مرورًا بموقف السيدة عائشة وعدد من الميادين الرئيسية، حيث حرص المحافظ على التحدث مع السائقين والركاب للتأكد من التزام الجميع بالتسعيرة الجديدة، وعدم استغلال المواطنين.

وأكد المحافظ أن الدولة تعمل على تحقيق التوازن بين مصلحة المواطن والسائق، مشيرًا إلى أن الزيادة التي أُقرت جاءت بنسب محدودة ومدروسة تتناسب مع تعديل أسعار الوقود الأخير.

محافظ القاهرة

ملصقات التعريفة الجديدة إلزامية

وجّه المحافظ تعليمات صارمة إلى رؤساء الأحياء ومديري المواقف بإلزام جميع السائقين بوضع ملصقات واضحة على سيارات الأجرة والسرفيس تتضمن خط السير وقيمة الأجرة الرسمية، لتكون أمام أعين المواطنين وتمنع أي محاولة لرفع الأسعار بشكل عشوائي.

كما شدّد على أن أي سيارة لا تحمل الملصق سيتم تحرير محضر مخالفة لها فورًا واتخاذ الإجراءات القانونية ضد السائق.

حملات رقابية مكثفة

وأكد المحافظ خلال جولته أن هناك حملات رقابية مستمرة من قبل الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور ووزارة التموين، لضبط أي تجاوزات أو شكاوى تتعلق بالأجرة.

وأضاف أن المحافظة خصصت أرقام الخط الساخن (114) بديوان عام محافظة القاهرة، و**(15496)** بمجلس الوزراء لتلقي شكاوى المواطنين على مدار الساعة.

المواطن شريك في الرقابة

وطالب محافظ القاهرة المواطنين بعدم دفع أي مبالغ إضافية غير المقررة رسميًا، والإبلاغ فورًا عن أي سائق يرفض الالتزام بالتعريفة الجديدة، مؤكدًا أن الرقابة المجتمعية هي عامل أساسي في ضبط المنظومة.

كما أشاد بتعاون عدد من السائقين الذين التزموا بتعليق التسعيرة في سياراتهم، مشيرًا إلى أن الهدف من الزيارة ليس العقاب بل تحقيق الانضباط وتسهيل الخدمة للمواطنين.