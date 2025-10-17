نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وكيل جهاز المخابرات العامة المصرية السابق: سلمنا خطابا بخط يد جلعاد شاليط إلى إسرائيل ليطمئنوا على حياته في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال اللواء محمد إبراهيم الدويري، وكيل جهاز المخابرات العامة المصرية السابق، إن الوفد المصري عندما التقى بإحدى قيادات حماس لاستلام خطاب جلعاد شاليط، كانت هناك طائرة أباتشي فوق المكان الذي تسلمنا منه الخطاب، و"كانت رسالتهم لنا أننا نتابعكم ولستم بعيدين عن أعيننا".

وأضاف خلال استضافته ببرنامج "الجلسة سرية" الذي يقدمه الكاتب الصحفي والإعلامي سمير عمر، على شاشة "القاهرة الإخبارية": "حصلنا على الخطاب وتاني يوم ذهبنا إلى تل أبيب وسلمناه، وما كان من رئيسهم إلا أنه أخذ الخطاب ووضعه بجواره حتى يقلل من حجم الجهد المبذول، وحتى لا يدفع له ثمنا لأنهم كان لهم موقف مبدأي بأنهم لن يعطوا حماس ما تريده من أعداد أو أسماء وهو تحجيم أيضا للوساطة المصرية، حتى نضغط على حماس حتى تقلل من مطالبها، لكننا لم نضغط على حماس إطلاقا ولكن حاولنا أن نسهل الأمور".

وتابع أنه التقى أحمد الجعبري، أحد قادة حماس، وسأله الجعبري "أنتوا بتقعدوا مع الإسرائيليين، هل بتقوللهم كل اللي بنتطلبه وبنقوله"، ورد "الدويري": "السؤال لم يريحني ولم يعجبني ولكن هو من حقه يسأل، قلتله إن مصر تعامل ربنا والثقة فينا يجب أن تكون بنسبة 100% وسؤالك ليس في محله".