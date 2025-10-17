نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الدويري: لم يكن هناك طلبا لحماس لدى إسرائيل إلا وأكد الوفد المصري عليه في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أكد اللواء محمد إبراهيم الدويري، وكيل جهاز المخابرات العامة المصرية السابق، أنه لم يكن هناك طلبا لحماس إلا وأكد الوفد المصري عليه، و"عندما قدمنا أول قائمة بها أسماء الأسرى الفلسطينيين للجانب الإسرائيلي، ووجد رئيس الوفد المفاوض أول اسم أنه يحيى السنوار فقال لا لن آخذ هذه القائمة".

وأضاف خلال استضافته ببرنامج "الجلسة سرية" الذي يقدمه الكاتب الصحفي والإعلامي سمير عمر، على شاشة "القاهرة الإخبارية": "قلتله يحيى السنوار رقم واحد وروحي مشتهي رقم اتنين في القائمة، قلتله أنتم تتحدثون عن أنكم لن تخرجوا من هم أياديهم ملطخة بدماء اليهود، فيحيى السنوار باعتباره مؤسسا لجهاز مجد أو مخابرات حماس والمكلف بملاحقة العملاء، وانتم تتهموه بقتل 4 فلسطينيين عملاء، وكان واخد حكم 4 مؤبدات بالإضافة إلى 25 عاما، فهو لم يقتل يهود، وكذلك يحيى مشتهي 7 مؤبدات ولم يقتل يهودا، وكذلك زاهر جبارين وغيرهم".

وتابع: "أول قائمة من أسماء الأسرى قدمت كانت في شهر 6 عام 2007 قبل انقلاب حماس بشهر، وكنا حريصين على وضع أسس رئيسية ووضعنا نوعا من التزامن والمرحلية، وثبتنا لجنة من حماس للتفاوض لوضع 10 معايير، هي المؤبدات والأحكام العالية، المرضى، السيدات، كبار السن، الأطفال، وعرب 48، وسكان القدس، ووضعنا كل شيء حتى عند التحدث في القائمة نطبق هذه المعايير وتوافق الجانبان على قبول هذه المعايير".