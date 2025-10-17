نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالإنفوجراف رئيس الوزراء يتابع ميدانيًا المشروعات القومية الكبرى.. تطوير المتحف الكبير وتوطين الصناعات ومتابعة الربط الكهربائي المصري السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بالإنفوجراف رئيس الوزراء يتابع ميدانيًا المشروعات القومية الكبرى.. تطوير المتحف الكبير وتوطين الصناعات ومتابعة الربط الكهربائي المصري السعودي

أصدر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إنفوجرافًا يستعرض فيه أبرز أنشطة السيد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال الأسبوع الجاري، والتي شملت جولات ميدانية موسعة، ومتابعة تنفيذ توجيهات القيادة السياسية في مجالات التنمية والخدمات والبنية التحتية، إلى جانب جهود ضبط الأسواق وتحقيق التوازن السعري في السلع الأساسية.

رئيس الوزراء يتفقد أعمال تطوير المنطقة المحيطة بالمتحف الكبير

في جولة ميدانية موسعة قبل أيام قليلة من الافتتاح المرتقب لـ المتحف المصري الكبير، حرص الدكتور مصطفى مدبولي على متابعة أعمال التطوير الجارية في المنطقة المحيطة بالمتحف، موجهًا بسرعة الانتهاء من أعمال التشطيبات والطرق والتجميل العام لضمان جاهزية المنطقة لاستقبال الزوار من مصر والعالم.

وأكد رئيس الوزراء أن افتتاح المتحف الكبير سيكون حدثًا تاريخيًا يعكس ريادة مصر الحضارية والسياحية، مشيرًا إلى أن الدولة تعمل على تقديم تجربة سياحية متكاملة تليق بعظمة وتاريخ مصر القديمة.

إجراءات حكومية لضبط أسعار اللحوم الحمراء

تابع الدكتور مصطفى مدبولي خلال اجتماعه الدوري جهود ضبط أسعار اللحوم الحمراء في الأسواق، من خلال زيادة المعروض وتسهيل إجراءات الاستيراد وضمان استقرار سلاسل الإمداد.

وشدد على أهمية التنسيق بين وزارات التموين والزراعة والمالية لتأمين الكميات المطلوبة قبل موسم الشتاء، بما يضمن توافر اللحوم بأسعار مناسبة للمواطنين.

تنفيذ التوجيهات الرئاسية لرفع كفاءة بحيرة البردويل

في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، شدّد رئيس الوزراء على متابعة أعمال رفع كفاءة بحيرة البردويل وظهورها في أفضل صورة، باعتبارها أحد أهم مصادر الثروة السمكية في مصر.

وأكد مدبولي أن الدولة تولي اهتمامًا خاصًا بالمشروعات البيئية والتنموية التي تضمن الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية وتحسين مستوى معيشة المواطنين في شمال سيناء.

جولة تفقدية في محافظة القليوبية

خلال جولته بمحافظة القليوبية، تفقد رئيس الوزراء عددًا من المشروعات التنموية والخدمية الكبرى في قطاعات التعليم والصحة والإسكان والبنية التحتية.

وشملت الجولة زيارة عدد من المدارس الجديدة والمستشفيات ووحدات الإسكان الاجتماعي، حيث وجّه بالإسراع في معدلات التنفيذ ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.

الدولة تتجه لتوطين صناعات مكونات محطات تحلية المياه

أكد الدكتور مدبولي أن الحكومة تعمل على توطين الصناعات المحلية الخاصة بمكونات محطات تحلية المياه، لتقليل الاعتماد على الاستيراد وتوفير فرص عمل جديدة.

وأشار إلى أن هذا التوجه يأتي ضمن خطة الدولة لتحقيق الأمن المائي وتعزيز التصنيع المحلي، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويزيد من قدرات مصر في مواجهة التحديات المستقبلية المتعلقة بالمياه.

متابعة مراحل التشغيل التجريبي لمشروع الربط الكهربائي المصري السعودي

كما تفقد رئيس الوزراء محطة الربط الكهربائي المصري السعودي بمدينة بدر، لمتابعة مراحل الاختبار والتشغيل التجريبي للمشروع العملاق الذي يمثل نقلة نوعية في مجال الطاقة الإقليمية.

وأكد مدبولي أن المشروع يأتي في إطار استراتيجية مصر لتكون مركزًا إقليميًا لتبادل وتصدير الطاقة، مشيدًا بجهود فرق العمل الفنية التي تعمل على مدار الساعة لضمان التشغيل الكامل في الموعد المحدد.

جهود متواصلة لخدمة المواطن

وأشار المركز الإعلامي إلى أن جولات رئيس الوزراء المتكررة تأتي في إطار تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة المتابعة الميدانية الدقيقة للمشروعات القومية، والاطمئنان على سير العمل وجودة التنفيذ.

كما شدّد الدكتور مدبولي على استمرار التنسيق بين الوزارات والمحافظات لمتابعة معدلات الأداء وتحقيق الأهداف التنموية التي تضع المواطن في صدارة أولويات الدولة.