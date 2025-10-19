نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مؤتمر جامعة القاهرة الدولي للذكاء الاصطناعي يشعل منظومة ابتكار الذكاء الاصطناعي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهدت قاعة الاحتفالات الكبرى بجامعة القاهرة، جلسة نقاشية بعنوان «إشعال منظومة ابتكار الذكاء الاصطناعي"، وذلك في إطار فعاليات مؤتمر جامعة القاهرة للذكاء الاصطناعي، بمشاركة نخبة من القيادات الحكومية ورواد قطاع التكنولوجيا والابتكار، وبحضور عدد كبير من الباحثين وأعضاء هيئة التدريس والطلاب.

شارك في الجلسة كل من: الدكتور شريف كشك: مساعد الوزير للحكومة الذكية، بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والمهندس أحمد الظاهر، الرئيس التنفيذي لهيئة إيتيدا ومساعد وزير الاتصالات لتنمية المنظومة، والمهندس أحمد فخري، الرئيس التنفيذي لشركة InfiniLink، والسيد كريم حمدان، الشريك الإداري بشركة VentureWeavers، والمهندس حسام مجاهد، رئيس مجلس إدارة EiTESAL، والمهندس محمد الزمر، المدير العام والعضو المنتدب لشركة Dell Technologies في مصر، وأدار الندوة د. حسام عثمان، نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي للابتكار والذكاء الاصطناعي والبحث العلمي.

تناولت الجلسة، سُبل بناء منظومة فعّالة للابتكار تربط البحث العلمي بالشركات الناشئة والصناعة والقطاع الحكومي، وتناقش أدوات دعم هذه المنظومة مثل البيانات المفتوحة، والحوسبة المتاحة، والاعتمادات السحابية، وسلاسل المواهب، والحاضنات التنظيمية. كما استعرض المشاركون خلال الجلسة، نماذج تمويل استثماري وشراكات بين الجامعات والشركات الناشئة ونقل التكنولوجيا، بهدف تحويل المخرجات البحثية إلى منتجات وخدمات تطبيقية.

وأكد المتحدثون، أن بناء منظومة ابتكار متكاملة يتطلب منصات اختبار مشتركة تقلل المخاطر وتسرع الوصول للسوق، مع تحديد أولويات استراتيجية لقطاعات الصحة، والتقنية المالية، والتصنيع، والحكومة الرقمية.