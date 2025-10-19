نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية تعلم السينما عن بُعد محاضرة بكلية الفنون التطبيقية جامعة حلوان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نظمت وحدة التدريب بقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالتعاون مع قسم الفوتوغرافيا والسينما والتلفزيون بكلية الفنون التطبيقية جامعة حلوان محاضرة متميزة بعنوان “كيفية تعلم السينما عن بُعد”، وذلك تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، والدكتور شريف حسن عميد الكلية، وإشراف الدكتورة مروة خفاجي وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية، قدمتها الدكتورة منى الصبّان، الأستاذ بمعهد السينما ومدير المدرسة العربية للسينما والتلفزيون أول مدرسة عربية لتعليم فنون السينما والتلفزيون عبر الانترنت.

أكد الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان أن جامعة حلوان، باعتبارها جامعة الإبداع والفكر والفن، تحرص دائمًا على دعم المبادرات التي تجمع بين التعليم الأكاديمي والتطور التكنولوجي، وتفتح آفاقًا جديدة أمام طلابنا لاكتساب المهارات الحديثة التي تتواكب مع متطلبات سوق العمل العالمي.

أوضح الدكتور شريف حسن أن المحاضرة استعرضت دور المدرسة العربية للسينما والتلفزيون في تعليم فنون السينما باستخدام التقنيات الرقمية ومنصات التعليم الإلكتروني، كما تناولت كيفية صقل المهارات الإبداعية للطلاب والمبدعين الشباب في جميع أنحاء العالم عبر التعلم التفاعلي عن بعد، بما يسهم في تطوير قدراتهم في مجالات الإخراج والتصوير والمونتاج وكتابة السيناريو.



أفادت الدكتورة مروة خفاجي أن المحاضرة هدفت إلى التعرف على أحدث أساليب تعليم السينما والتلفزيون عن بُعد، تشجيع الطلاب على الاستفادة من التجارب الرائدة في مجال التعليم السينمائي عبر الإنترنت.