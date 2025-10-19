نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مقررات امتحان شهر أكتوبر 2025 لطلاب الصف الأول الإعدادي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مقررات امتحان شهر أكتوبر 2025 لطلاب الصف الأول الإعدادي بجميع المواد.

وجاء توزيع مقرر امتحان شهر أكتوبر 2025 للصف الأول الإعدادي بجميع المواد، كالآتي:



- اللغة العربية: الوحدة الأولى كاملة، والنحو: الفعل اللازم والفعل المتعدي والفعل المجرد والفعل المزيد

- اللغة الإنجليزية: unit1،2،3 وlessons1،2،3

- الرياضيات: الوحدة 1

- العلوم: الوحدة 1 الدروس من 1 لـ3

- الدراسات الاجتماعية: الوحدة 1

Ict: الوحدة 1 الدروس 1 لـ 4

-الدين الإسلامي: الوحدة الأولى كاملة، سورة التحريم الايات من (1:5)

جدير بالذكر أكدت وزارة التربية والتعليم أن اختبارات شهر أكتوبر ستقيس مدى استيعاب الطلاب لما تم تدريسه داخل الفصول، بهدف المتابعة المستمرة لمستوى التحصيل الدراسي وتحديد نقاط القوة والضعف لدعم العملية التعليمية في مراحلها المبكرة.

