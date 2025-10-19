نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سويلم يتابع حالة محطات رفع المياه ومجهودات مصلحة الميكانيكا والكهرباء لإحلال وصيانة المحطات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى إجتماعًا مع المهندس مراد لطفى رئيس مصلحة الميكانيكا والكهرباء لإستعراض حالة محطات رفع المياه ومجهودات مصلحة الميكانيكا والكهرباء لإحلال وصيانة المحطات.

وتم استعراض حالة المحطات على مستوى الجمهورية، والإجراءات التى تقوم بها أجهزة مصلحة الميكانيكا والكهرباء بالتنسيق مع أجهزة مصلحة الرى وهيئة الصرف لضمان رفع التصرفات المائية المطلوبة بالترع، والحفاظ على المناسيب بالمصارف الزراعية بالدرجات الآمنة، والتنسيق مع الإدارة المركزية لشئون المياه لضبط مناسيب المياه أمام وخلف محطات الرفع، ومجهودات المهندسين والعاملين بمصلحة الميكانيكا والكهرباء لتشغيل وصيانة المحطات والتعامل مع أى حالات طارئة، حيث وجه الدكتور سويلم بإستمرار تنفيذ برنامج الصيانة الدورية للمحطات بكل دقة وتوفير الموارد اللازمة لذلك، وإستمرار التنسيق بين أجهزة مصلحة الميكانيكا والكهرباء ومصلحة الرى وهيئة الصرف والإدارة المركزية لشئون المياه لضبط المناسيب والتصرفات أمام وخلف محطات الرفع، وكذلك التنسيق مع أجهزة وزارة الكهرباء لضمان استقرار التغذية الكهربائية للمحطات وضمان التشغيل الآمن لها.

وقد تم مؤخرًا تنفيذ أعمال الصيانة والتأهيل والعمرات بمختلف الإدارات المركزية لمحطات ( شمال شرق الدلتا - شمال غرب الدلتا - جنوب غرب الدلتا - جنوب شرق الدلتا - وسط الدلتا - سيناء - مصر الوسطى الشمالى - مصر الوسطى الجنوبى - مصر العليا الشمالى - مصر العليا الجنوبى - جنوب الوادى )، وتركيب محركات وصناديق تروس وإنشاء غرف محولات وتأهيل خطوط تغذية كهربائية للمحطات وتوريد قطع غيار ميكانيكية، وتدعيم عدد من المحطات بوحدات طوارئ لمجابهة أى إزدحامات مائية.

وجارى البت الفنى لإنشاء محطة طلمبات صرف قلابشو، وإنشاء محطتى الحامول وسمتاى، وجارى طرح توريد قواطع ولوحات ومحركات وعدد (٥) وحدات طوارئ لمحطات كفر الشيخ على مصرف كيتشنر، وتوريد وتركيب (٨) ماكينات تنظيف شبك أعشاب لمحطات ( النقرة ١ & ٥ والبستان ١ وحلق الجمل وإهناسيا )، وإصدار أمر إسناد لعمليات ( إنشاء محطة النصر (٥) الجديدة - توريد وتركيب عدد (٢٤) صندوق تروس لمحطات مصلحة الميكانيكا والكهرباء )، كما يجرى حاليًا الإنتهاء من عدد (٨) عمرات لمحطات النقرة، وكذلك إعادة تأهيل عدد (٧) محركات.

وأكد الدكتور سويلم على أهمية تعزيز الفهم الشامل لمنظومة محطات الرفع وتحسين أداء هذه المنظومة من خلال إعداد خطة استراتيجية Master Plan لمحطات الرفع في مصر، بما يمكن متخذى القرار من تحديد أولويات التأهيل والإحلال والصيانة طبقًا لمعايير فنية واضحة، موجها بقيام مصلحة الميكانيكا والكهرباء وقطاع الادارة الإستراتيجية بوضع رؤية متكاملة للخطة الاستراتيجية لمحطات الرفع بناءا على التقييم الذى تم إعداده بمعرفة مصلحة الميكانيكا والكهرباء، مع إعداد خطة عاجلة وخطة أخرى قصيرة المدى لأعمال التشغيل والصيانة وتقليل الأعطال بوحدات الرفع.

جدير بالذكر أن مصلحة الميكانيكا والكهرباء تٌعد أحد أجهزة الوزارة الهامة التي تُسهم في تحقيق الإدارة المثلى للمنظومة المائية للوفاء بالاحتياجات المطلوبة لكافة المنتفعين، حيث تشرف على عدد ٥٩٨ محطة رفع ( ٣٦٩ محطة رى تخدم زمام ٦.٣٠ مليون فدان - ١٣٠ محطة صرف تخدم زمام ٤.٤٠ مليون فدان – ٤٦ محطة خلط تخدم زمام ٨٤٦ ألف فدان – ٥٣ عائمة )، وتضم هذه المحطات عدد ٢٢٥٠ وحدة رفع.