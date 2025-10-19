نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- السيسي: منتدى أسوان للسلام والتنمية منصة أفريقية فريدة ومحفل جامع لمواجهة التحديات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين نجح في ترسيخ مكانته كـ منصة أفريقية فريدة ومحفل جامع لمناقشة التحديات الداخلية والخارجية التي تواجه القارة، مشيرًا إلى أن المنتدى أصبح ساحة رئيسية للحوار الجاد حول مستقبل التنمية والسلام في إفريقيا.

السيسي: المجتمع الدولي أخفق في مواجهة الأزمات الإنسانية

وقال الرئيس السيسي، خلال كلمته في فعاليات المنتدى، إن العالم يشهد في الوقت الراهن عجزًا وإخفاقًا من المجتمع الدولي في مواجهة العديد من الأزمات الإنسانية الكبرى، مؤكدًا أن هذا التقصير يتطلب تحركًا مشتركًا من الدول الأفريقية لتعزيز قدراتها الذاتية في التعامل مع التحديات.

إفريقيا محور اهتمام المنتدى

وأشار الرئيس إلى أن منتدى أسوان للسلام والتنمية بات يمثل نموذجًا متفردًا يجمع بين صناع القرار والخبراء وقادة الرأي في إفريقيا، لمناقشة قضايا الأمن والاستقرار والتنمية المستدامة، بما يعكس رؤية مصر لتعزيز التضامن الأفريقي وتحقيق التكامل الإقليمي في مواجهة الأزمات الاقتصادية والسياسية.