نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السيسي: منتدى أسوان للسلام والتنمية يناقش تحديات القارة الأفريقية ويعزز العلاقة بين السلام والتنمية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - رحب الرئيس عبد الفتاح السيسي بالمشاركين في الدورة الخامسة لمنتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين، والتي تُعقد بمدينة أسوان، مؤكدًا أن هذه المدينة كانت شاهدة على انطلاق الدورة الأولى للمنتدى عام 2019 خلال رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي.

وقال الرئيس السيسي في كلمته الافتتاحية: "أرحب بكم جميعًا في الدورة الخامسة لمنتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين في مدينة أسوان التي احتضنت الدورة الأولى للمنتدى حين أطلقناه معًا خلال رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي عام 2019."

منتدى أسوان منصة أفريقية للحوار المشترك

وأضاف الرئيس أن المنتدى نجح منذ انطلاقه في ترسيخ مكانته كمنصة أفريقية فريدة ومحفل جامع يناقش التحديات الداخلية والخارجية التي تواجه القارة، مشيرًا إلى أن المنتدى أصبح منبرًا للتعاون وتبادل الرؤى بين الدول الأفريقية من أجل بناء مستقبل أكثر استقرارًا وازدهارًا.

وأوضح الرئيس السيسي أن المنتدى يبلور رؤى واستجابات مشتركة تعزز العلاقة الوثيقة بين السلام والتنمية المستدامين، وترسخ دور إفريقيا كشريك فاعل على الساحة الدولية في التعامل مع الأزمات المعاصرة.

تعزيز دور إفريقيا كشريك فاعل في التنمية

وأكد الرئيس أن مصر تولي اهتمامًا كبيرًا لمنتدى أسوان باعتباره أحد الأدوات المهمة لدعم التكامل الأفريقي، مشددًا على أن التنمية الشاملة والسلام المستدام يمثلان وجهين لعملة واحدة، وأن تعزيز التعاون بين دول القارة هو السبيل لتحقيق تطلعات الشعوب الأفريقية نحو مستقبل أفضل.