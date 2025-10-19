نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السيسي في منتدى أسوان: إفريقيا تزخر بمقومات وموارد وثروة بشرية هائلة وقادرة على قيادة التنمية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن انعقاد منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين هذا العام تحت شعار "عالم في تغير وقارة في حراك: مسيرة تقدم إفريقيا في ظل التحولات العالمية" يعكس بوضوح أن القارة الأفريقية أصبحت في قلب النظام العالمي الجديد وما يشهده من اختبارات وتحديات معقدة.

وأضاف الرئيس خلال كلمته بالمنتدى أن هذه المرحلة تمثل فرصة تاريخية أمام إفريقيا لتكون في طليعة المشاركين في الجهود الرامية إلى استعادة تماسك النظام العالمي ومصداقيته، وتعزيز دور المنظمات الدولية بشكل أكثر شمولًا وعدالة وشفافية.

إفريقيا تمتلك مقومات وقدرات ضخمة

وأشار الرئيس السيسي إلى أنه رغم التحديات والظروف الدولية الصعبة، فإن إفريقيا تزخر بمقومات وموارد طبيعية وثروة بشرية هائلة، وتمتلك القدرة على تحويل هذه المقومات إلى قوة دفع حقيقية للتنمية في مختلف المجالات.

وأكد أن القارة قطعت بالفعل خطوات مهمة نحو تفعيل قدراتها الذاتية لدعم التنمية، مشيرًا إلى أن اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية تمثل أحد أبرز النماذج الناجحة في هذا الاتجاه، باعتبارها ركيزة أساسية لتحقيق أجندة التنمية الأفريقية 2063.

المنتدى يناقش التحديات الأمنية وإعادة الإعمار

وأوضح الرئيس السيسي أن نسخة هذا العام من المنتدى تسلط الضوء على التحديات الأمنية القائمة والبازغة في إفريقيا، وتركز على أنجح السبل للتعامل معها، إلى جانب جهود إعادة الإعمار والتنمية ما بعد النزاعات، وهو الملف الذي تتولى مصر قيادته داخل الاتحاد الأفريقي.

وأشار إلى دعم مصر للتفعيل الكامل لسياسة الاتحاد الأفريقي المحدثة في هذا المجال، بما يسهم في تحقيق السلام والتنمية المستدامين في القارة.

التركيز على الاستثمار والبنية التحتية

وأضاف الرئيس أن المنتدى يناقش كذلك فرص الاستثمار في البنية التحتية والممرات الاستراتيجية، وأهمية دور القطاع الخاص والشراكات المبتكرة في دفع عملية التنمية وتحقيق التكامل الاقتصادي بين الدول الأفريقية.

وأكد السيسي أن تحقيق التنمية الشاملة في إفريقيا يتطلب تضافر الجهود الإقليمية والدولية لتعبئة الموارد ودعم المبادرات التي تعزز الاستقرار والسلام كشرط أساسي للنمو المستدام.