عاجل- الرئيس السيسي يصل مقر الندوة التثقيفية للقوات المسلحة احتفالًا بذكرى نصر أكتوبر

أحمد جودة - القاهرة - وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة، اليوم الأحد، إلى مقر انعقاد الندوة التثقيفية رقم 42 للقوات المسلحة، والتي تُقام بمناسبة الذكرى الـ52 لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة.

تعزيز الوعي الوطني

وتأتي الندوة في إطار حرص القوات المسلحة على تخليد بطولات الجيش المصري في حرب أكتوبر المجيدة، ونقل قيم التضحية والانتماء للأجيال الجديدة.



ومن المقرر أن تتضمن الندوة عددًا من الفقرات الوثائقية والفنية، إضافة إلى تكريم عدد من أبطال الحرب وأسر الشهداء، تأكيدًا على الاعتزاز بتضحيات رجال القوات المسلحة في سبيل الوطن.

حضور رفيع المستوى

ويشهد الندوة عدد من الوزراء وقادة القوات المسلحة وكبار رجال الدولة، إلى جانب مجموعة من الشخصيات العامة وطلاب الجامعات المصرية.

وتُعد هذه الندوة من أبرز الفعاليات السنوية التي تسلط الضوء على بطولات الجيش المصري في الدفاع عن الوطن وحماية أمنه القومي.