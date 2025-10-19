نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد قليل.. الرئيس السيسي يشهد الندوة التثقيفية للقوات المسلحة بمناسبة ذكرى نصر أكتوبر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة، بعد قليل، فعاليات الندوة التثقيفية رقم 42، التي تنظمها القوات المسلحة احتفالًا بـ الذكرى الـ52 لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة.

تخليد بطولات الجيش المصري

وتأتي الندوة في إطار حرص الدولة المصرية على تخليد بطولات وتضحيات أبطال القوات المسلحة خلال حرب أكتوبر، وتعزيز روح الانتماء والوعي الوطني لدى الأجيال الجديدة.

فعاليات الندوة

من المنتظر أن تتضمن الندوة عرضًا وثائقيًا عن بطولات أكتوبر، إلى جانب تكريم عدد من أبطال الحرب وأسر الشهداء الذين قدموا أرواحهم فداءً للوطن، كما ستتخللها كلمة للرئيس السيسي تتناول الدروس المستفادة من النصر العظيم وجهود الدولة في بناء الجمهورية الجديدة.